Muskova twitterová pirueta

Musk jako bojovník za svobodu

Když se objevily zprávy o tom, že Musk chce koupit Twitter, vzbudilo to jako vždy velký ohlas. Musk navíc patří k jedné z nejvýznamnějších osobností používajících tuto sociální síť. Díky její koupi by tak mohl ještě zvýšit svůj dosah a mediální vliv. Po zveřejnění záměru se rozmnožily články o tom, že Musk bude novým zachráncem svobody tisku. Dokonce se proslýchalo, že se záhy na Twitter vrátí Donald Trump. Nikoho nepřekvapí, že jakmile Musk oznámil, že Twitter nekoupí, Trump na něm nenechal jedinou niť suchou. Musk je především byznysmen a jako takovému mu jde na prvním místě o peníze. Zápas o svobodu slova je spíše pouze prostředkem na zatraktivnění koupě a přilákání potenciálních investorů. Jedním z nich mohl být i bývalý americký prezident, který vyvíjí svoji vlastní sociální sít Truth Social. Obrana svobody slova tak Muskovým cílem nebyla.

Rozporuplnost od začátku

Ale vraťme se na začátek. Rozporuplnost celé operace byla evidentní již několik dní poté, co se Muskův zájem o Twitter zveřejnil. Miliardář totiž oznámil, že ho chce koupit za 44 miliard dolarů. To je pořádný balík i pro jednoho z nejbohatších mužů planety, navíc se Muskovo jmění vypočítává z cen akcií Tesly, tedy ne z peněz, které má on sám k dispozici. Musk se velmi rád chlubí, že nevlastní téměř nic jiného než právě tyto akcie. Mít akcie je však dvojsečná zbraň. Muska sice jejich růst posouvá do předních příček nejbohatších lidí a díky tomu roste mediální zájem o něj. Miliardář ho navíc dokáže velmi dobře využít ke svým spekulacím a tudíž k zisku. Avšak když se vlastník rozhodne své akcie prodat, riskuje, že způsobí paniku a investoři se začnou akcií hromadně zbavovat. Do toho Musk několik týdnů po oznámení nákupu rozeslal dopis, že bude propouštět zaměstnance Tesly. Jen těžko si lze představit, jak bude na jedné straně propouštět zaměstnance a na druhé se snažit koupit další obří společnost.

Matěj Široký