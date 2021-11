Nový nejbohatší muž planety Elon Musk

Bohatství v akciích

Hodnocení bohatství podle kurzu akcií ovšem není vševypovídající. Kdyby se Elon Musk rozhodl své akcie prodat, kurz Tesly by se mohl propadnout o desítky procent. Tím by se velmi rychle smrsklo celkové Muskovo bohatství a on by se v žebříčku nejbohatších lidí planety propadl. Ostatně i dva jiní miliardáři, kteří se letos vystřídali v roli nejbohatších mužů planety, mají své jmění v akciích. Jeff Bezos vlastní podíl v Amazonu a Bernardu Arnaultovi patří společnost LVMH podnikající v odvětví luxusního zboží.

Absolutní vítěz

Musk se nejenom dostal na první místo, ale patří mu i absolutní rekord co do velikosti majetku. Drží přes 17, 2 % společnosti, což odpovídá více než 170 milionům akcií Tesly. V přepočtu na americké dolary tak Muskovo jmění dosahuje 289 miliard dolarů. To je nejvíc za celou dobu, kdy se sestavují žebříčky nejbohatší lidí na základě akciového vlastnictví. Jeho náskok začíná být obrovský. Bezosův majetek se oproti tomu odhaduje na 193 miliard a Arnaultův na 163 miliard dolarů.

Kdo Muska zastaví?

Růst majetku nejbohatších lidí na planetě potvrzuje smutnou pravdu, že během krize se bohatí stávají ještě bohatšími a chudí ještě chudšími. Krize okolo koronaviru toto pravidlo jen zvýraznila. I přes krizi celého automobilového průmyslu, který trápí nedostatek čipů, Tesla vyčnívá. Podařilo se jí prodat nejvíce vozů ve své historii, přičemž tento růst má pokračovat i v následujících čtvrtletích. Automobilová krize Muska nezastaví. Muska nezastavily ani zástupy traderů a analytiků, kteří předpovídají brzký pád cen akcií Tesly. Nejznámějším prodejcem na krátko je legendární investor Michael Burry. Pro něj jsou akcie Tesly znakem současné bubliny. Pokud Burry neuzavřel svoje pozice na krátko před výsledky Tesly, přišel o značnou část svého jmění. Musk prozatím nemá na finančních trzích soupeře.

Matěj Široký