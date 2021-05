Je Musk klasický manipulátor, nebo bojovník se spekulanty?

Musk a rekordní hodnota bitcoinu

Pro pochopení celého dění připomeňme, že Musk, který nyní způsobil jeho propad, bitcoinu dříve několikrát naopak pomohl. Letos v únoru oznámil, že Tesla nakoupila bitcoiny za jednu a půl miliardy amerických dolarů. Následně 24. března uvedl, že za bitcoiny si u ní můžeme objednat nové auto. Bitcoin na tuto zprávu zareagoval pozitivně a přiblížil se k svému historickému maximu 65000 amerických dolarů za jednu minci. Musk neváhal využít maximální ceny a část bitcoinů Tesly prodal. Díky této operaci vylepšil příjmovou stranu společnosti o 101 milionů dolarů. Několik týdnů poté přišlo prohlášení, že se prodej aut Tesly za bitcoiny zastavuje. Důvod byl opravdu překvapující: Musk považuje bitcoin za ekologicky nevhodný, protože se při jeho těžbě produkuje velké množství skleníkových plynů. To je pro výrobce elektroaut velmi neobvyklé vysvětlení, protože ta ke své výrobě potřebují mnoho vzácných kovů, jejichž těžba nechává velkou ekologickou stopu. Kurz bitcoinu se propadl na 42000 dolarů za minci. Musk následně veřejnost ujistil, že Tesla zbytek bitcoinů ještě neprodala. Zároveň však neopustil od myšlenky na jejich další nákup. Nyní hledá kryptoměnu, která bude šetrnější k životnímu prostředí.

Manipulace, nebo boj proti manipulacím?

Že Elon Musk na svých twitterových prohlášeních dokáže dobře vydělat, o tom není pochyb. Díky nim dokázal v minulosti hýbat i s kurzem Tesly. Za to ho však potrestala komise, která dohlíží na obchod s cennými papíry. Velkou slabinou bitcoinu je, že nad sebou žádnou takovou komisi nemá, a Musk tak může prohlašovat, co chce, aniž by se staral o to, jestli vlastníkům bitcoinu vznikne finanční škoda. Kurz bitcoinu je tak v současné době Muskovi vydán na milost a nemilost. Mohli bychom mu velmi rychle začít spílat do podvodníků, avšak celá polemika má ještě jiný rozměr. Musk si ve své podstatě dělá největší legraci z vlastních zaslepených příznivců. Upozorňuje na nesmyslné manipulace s kurzem na akciovém trhu, zejména prodejem na krátko. Lidé kupují aktiva bez větších znalostí jako projev stádního chování. A to je právě případ bitcoinu. Pokud si ho někdo pořizuje, měl by vědět, jak funguje, jaký je jeho další výhled a potenciál. Neměl by ho kupovat jen proto, že to dělá Musk. Kdo jedná bez přemýšlení, nutně se spálí.

Matěj Široký