Elon Musk a Twitter

Rychlost operace

Za Twitter celkově nabídl 44 miliard dolarů. To je hodně velká částka i pro nejbohatšího muže planety. Na celé operaci však není nejpozoruhodnější celková suma, ale rychlost, s jakou Musk dokázal jednat. Je sice pravda, že si už předtím připravil terén nákupem 9 % akcií Twitteru, což ale nemění nic na tom, že koupě tak velké společnosti se normálně připravuje rok či dva. Proč šlo všechno tak rychle? Důvodů je hned několik. Za prvé je to Muskova osobní angažovanost. Jednak má coby nejbohatší člověk planety dostatek prostředků celou operaci uskutečnit a vedle toho podniká na vlastní triko. Musk se nerozhodl tak, jak bývá zvykem, delegovat prestižní společnost, aby akvizici provedla, ale sám do jednání aktivně zasahuje a řídí je. Díky tomu vše zůstává plně v jeho rukou a může tak průběh kdykoliv změnit nebo dokonce přerušit.

Intuitivní a aktivistický nákup

Musk dal jasně najevo, že nepodniká hloubkovou analýzu firmy. Spoléhá se pouze na veřejně dostupné zdroje. Jeho nákup neřídí ani tak finanční zájem, přesněji řečeno aktuální finanční potenciál firmy. Twitter má spoustu problémů, a to jak s cenzurou, tak se zahlcením falešnými účty, i s klesající oblibou mezi mladými uživateli. V podstatě se jedná o společnost, která by jinak pomalým samospádem spěla k úpadku a časem by ji nahradily atraktivnější formy sociálních sítí. Musk na sebe nákupem Twitteru bere břemeno upadající firmy. Jeho hlavním cílem teď bude navrátit Twitteru jeho dávný lesk. Motivací k nákupu může být pro Muska i jeho vlastní twitterový účet. 90 milionů sledujících mu dává silné pole působnosti a možnost oslovovat potenciální zákazníky. Kdyby se celá firma stala symbolem úpadku, Musk by musel svoji komunitu přesunout jinam. Je to velký hráč a v celé kauze se můžeme ještě dočkat několika zvratů. V každém případě je to právě Elon Musk, kdo udává světu trendy, a to jak na technologickém, společenském a investičním poli.

Matěj Široký