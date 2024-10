OSVČ jako spolupracující osoba a daňové slevy a odpočty

Daňové povinnosti a daňové zatížení se liší, zdali je pro spolupracující osobu výkon samostatné výdělečně činností hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Výhodu přináší spolupráce zejména v případě, že se jedná o výkon vedlejší činnosti, neboť v takovém případě dochází k úspoře na sociálním pojištění.

Daňové povinnosti spolupracující osoby

Spolupracující osoba vyplňuje daňové přiznání a přehledy pro místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, stejně jako ostatní osoby samostatně výdělečně činné. Jestliže je spolupracující osoba současně zaměstnancem a vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tak k vyplnění daňového přiznání potřebuje od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech.

Daňové slevy a odpočty

V daňovém přiznání uplatní spolupracující osoba všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které má nárok. Status spolupracující osoby nepřináší žádné sankce ohledně snížení daňového základu o některou z nezdanitelných položek dle § 15 zákona o dani z příjmu (např. odpočet darů, odpočet zaplacených úroků u hypotéky, kterou je řešena vlastní bytová potřeba nebo odpočet vkladů na státem podporované finanční produkty). Rovněž nedochází ke snížení daňových slev nebo daňového zvýhodnění na děti.

Sleva na poplatníka 30 840 Kč

Každý daňový poplatník má za rok 2024 nárok na slevu na poplatníka, která činí 30840 Kč. Sleva na poplatníka se nijak nekrátí a ani nesnižuje. Nárok na slevu na poplatníka mají i daňoví poplatníci s vysokými příjmy, není zaveden žádný strop, od kterého by tato daňová sleva nenáležela. I spolupracující osoba tedy uvede do daňového přiznání tuto částku.

Zaplacené zálohy během roku

V potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele je zejména uveden nejenom celkový zdanitelný příjem z daného zaměstnání, ale rovněž i částka zaplacené daně z příjmu během roku formou zálohové daně z příjmu. Obě tyto částky se uvádí do daňového přiznání.

Úspora na sociálním pojištění

Pokud je pro spolupracující osobu výkon samostatné výdělečné činnosti vedlejším zdrojem příjmů, potom se ze samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí sociální pojištění, pokud je převedený hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) do limitu. Za celý rok 2025 se neplatí sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, když je hrubý zisk do 105520 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Praktický výpočet

Podnikatel Adam převede na spolupracující manželku za rok 2024 hrubý zisk 100000 Kč, přičemž pro manželku se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti k zaměstnání. Paní Věra tak nezaplatí na sociálním pojištění ze spolupráce ničeho, protože je hrubý zisk do limitu pro neplacení. Pokud by manželé institut spolupráce nevyužili, tak by částka 100000 Kč podléhala na straně pana Adama klasickému odvodu na sociálním pojištění ve výši 16060 Kč. Spolupráce se manželům vyplatí.

Zdravotní pojištění se platí vždy

Z převedeného hrubého zisku odvádí spolupracující osoba vždy zdravotní pojištění, pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný limit pro neplacení, tak jako u sociálního pojištění.

Petr Gola