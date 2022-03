FED bez překvapení zvedá poprvé úrokové sazby

USA získávají náskok před Evropou

Nulové sazby na dolaru jsou nyní minulostí. Spekuluje se, že v důsledku války na Ukrajině se sazba zvedla pouze o 25 bazických bodů a ne rovnou o 50, jak předpovídali mnozí analytici při pohledu na neustále rostoucí americkou inflaci. Oproti ekonomice eurozóny má nyní ta americká výhodu. A to jednak díky pozitivním úrokovým sazbám a následně vlivem toho, že v USA roste zejména cena benzínu, nikoliv však zemního plynu a elektřiny. Eurozóna se potýká mnohem závažněji s rostoucími cenami energií. Tato skutečnost se projevuje na měnovém páru euro versus dolar. Euro vůči dolaru už prakticky rok oslabuje. Před rokem se kurz pohyboval na úrovni 1,2 dolarů za euro, nyní je 1,1. Pokud ECB nezareaguje na kroky FEDu a ponechá úrokové sazby na nule, můžeme brzy očekávat paritu mezi oběma měnami.

Jízdní řád pro rok 2022

Další pozitivní věcí bylo jasné stanovisko, co se týče monetární politiky pro tento rok. FED se chystá v jeho průběhu zvýšit sazby celkem sedmkrát. Mělo by vždy jít o 0,25 procentního bodu. Z toho vyplývá, že se sazby dostanou na úroveň okolo 2 %. To je na poražení americké inflace málo. Pokud se bude držet neustále v pásmu okolo 7 %, prakticky to znamená, že reálné sazby jsou pořád záporné. Vidíme, že tuzemská ČNB zvedla sazby mnohem radikálněji než FED a pozitivní výsledek na inflaci je v nedohlednu. Nabízí se tudíž otázka, zda se tento plán dodrží a nebude tlak na razantnější zvedání úrokových sazeb. Americká centrální banka taktéž počítá s tím, že zvyšování sazeb v příštím roce nebude pokračovat. Jinak řečeno, bankéři FEDu si myslí, že americká ekonomika nemůže mít úrokové sazby vyšší než 2 %.

Matěj Široký