Obrat na akciích Alibaby

Jednodenní zisk 36 %

Akcionáře Alibaby toto datum jistě potěšilo. Dlouhodobě klesající akcie za jediný den připsala přes 36 % a na newyorské burze překonala psychologickou hranici 100 dolarů za kus. Od té doby se stále obchoduje v hladině nad 110 dolary. Tento nenadálý růst byl pro trhy překvapením, protože čínské akcie nejsou v dnešní době investory vyhledávané. Důvodem je nejednoznačný postoj Číny k ruské invazi. Čína se snaží obratně hrát na obě strany a využít situace především pro svůj prospěch. To se ovšem může ze dne na den otočit, čínské firmy kótované na amerických trzích může brzy potkat osud ruských společností.

Podhodnocená akcie

Růst akcií Alibaby si analytikové vysvětlují jejich dlouhodobým podhodnocením. Fundamenty společnosti nejsou tak špatné, aby vysvětlily pád z 300 dolarů na 70 během několika měsíců. Firma se vyznačuje rostoucím obratem a její jméno má především v Asii velkou marketingovou cenu. Zájem o její akcie podpořila tamní dobrá makroekonomická data, v Číně rostl maloobchod solidním tempem 6,7 %. Tento růst bude jistě mít pozitivní vliv na hospodaření čínského giganta. Akciím pomohl dvouhodinový rozhovor mezi čínským a americkým prezidentem. Pokud tyto dvě země dokážou najít společnou řeč a budou sledovat společné ekonomické zájmy, je možné, že růst akcií Alibaby není zdaleka u konce. Právě tento obrovský jednodenní nárůst u tak velké firmy ukazuje, že dnes světovým trhům vládnou především politici. Zároveň jde ale také o velké riziko, protože pokud by se situace mezi Čínou a USA zhoršila, třeba vyhrocením situace na Tchaj-wanu, akcie Alibaby by byly první na ráně. Investice do čínských akcií jsou tak pořád velmi rizikové.

Matěj Široký