Zvýšené úrokové sazby a trh s realitami I. díl

Vyšší úrokové sazby mají bezprostřední vliv na výši úroku, za nějž banky půjčují lidem peníze. To se týká jak spotřebních, tak hlavně hypotéčních úvěrů. Jelikož se hypotéky uzavírají na větší částky a na mnoho let, bude mít i nepatrný nárůst dopad na dlužníky. Zvýšené sazby pak následně mohou ovlivnit cenu nemovitostí.

Ekonomický kontext vysoké inflace

Růst sazeb by měl podle teoretických úvah vést ke snížení cen nemovitostí. Vyšší náklady na měsíční splátky hypotéky donutí lidi si brát úvěry na menší cílové ceny. Celkový objem hypoték poklesne a s tím i cena nemovitostí. Jenomže se nacházíme v neobvyklém ekonomickém kontextu vysoké inflace. Ta v Česku s určitostí přesáhne 6 %. V lednu by se měla vyšplhat až k 8 % nebo možná i více. ČNB na to opakovaně reagovala zvýšením základní úrokové sazby, která nyní dosahuje 3,75 %. Tento úrok však současnou inflaci zdaleka nepokryje. Kdo si půjčí na 3 % při roční inflaci 6 %, má evidentně ještě 3 % k dobru. To se týká i hypoték.

Stále levné hypotéky

Podle serveru Hypoindex.cz byla v listopadu 2021 průměrná úroková sazba na hypotéce 2,7 %. Oproti létu, kdy byly hypotéky nejlevnější, to prozatím znamená nárůst zhruba o 0,8 %. Díky silné konkurenci a hlavně rekordnímu zájmu o hypotéky panuje na hypotečním trhu velká konkurence. Poskytovatelé hypoték se budou snažít zdražovat sice velmi pomalu, ale jistě. Všichni vědí, že hranice průměrné hypotéky se bude přibližovat (a v závěru ji i lehce převýší) základní sazbě 3,75 %. Avšak i pětiprocentní úroková sazba v hypotéce je pořád méně než inflace. Podle Českého statistického úřadu stouply ceny nových bytů v Praze v třetím čtvrtletí roku minimálně o 10 %. Stejný růst je pozorovatelný i u jiných nemovitostí. Z toho tedy jasně vyplývá, že pokud by trend vydržel, zůstává pětiprocentní hypotéka velmi výhodnou investicí. Má to však jedno velké ale a tím je skutečnost, že na trhu s nemovitostmi je obrovská bublina.

Matěj Široký