Francouzská centrální banka varuje před možným krachem na finančních trzích

Vysoká valorizace finančních aktiv

Banka varuje především před vysokou cenou rizikových firem. To jsou zejména ty s vysokým zadlužením, které při zvednutí úrokových sazeb riskují krach. Toto riziko není v ceně akcií započítané. Nebezpečí se však netýká jen rizikových firem, celé prostředí akciových trhů si zvyklo na fungování v režimu nízkých úrokových sazeb. To ještě umocňuje fakt, že životnost tradera na finančních trzích je okolo deseti let. Prakticky to znamená, že většina z těch současných má zkušenosti pouze s trhem s nízkými úrokovými sazbami. Pokud se zvednou, nezmění jen jeden parametr trhů. Změna úrokových sazeb znamená celkovou změnu smýšlení a způsobu investování. Osvědčené metody z minulých let, jak na burze vydělat, teď jednoduše nebudou platit. V neposlední řadě je trh rizikový proto, že čím dál víc investorů používá obchodní páky, což je způsob obchodování, kdy je vlastní kapitál doplněn cizím. Vlastní kapitál tak funguje jako záloha a záruka vypůjčených peněz. Toto obchodování může velmi jednoduše znásobit zisky, ale bohužel to platí i naopak. Naše ztráty mohou být několikanásobně vyšší, než kdybychom obchodovali bez tohoto nástroje. Běžné využívání páky vede k vysokým cenám akcií.

Odolnost vůči riziku

Francouzská centrální banka se nespokojí jen s pojmenování rizik, ale snaží se naznačit i možná řešení. V tomto případě je podle ní nejlepší obranou přísnější dohled nad finančními institucemi a hlavně nad tím, zda mají dostatek hotovosti pro krytí svých operací. Zmírnit riziko by chtěla pomocí lepších a jasnějších pravidel pro investiční fondy. Centrální bankéři má jistě pravdu, ale praxe bývá často jiná než teorie. Dohled nad finančními institucemi je komplikovaný. Jak ukázala krize z roku 2008, porušování pravidel se zjistí až zpětně, to už ale bývá pozdě. Drobný investor by dnes neměl zapomenout, že světové trhy stojí na hliněných nohou.

Matěj Široký