Poradna: Vyplatí se mi vstup do paušálního režimu?

Miroslav: Zaměstnancem jsem již pět let a potřebuji změnu. Již několik měsíců pracuji na svém podnikatelském nápadu tak, abych od příštího roku mohl být OSVČ. Přemýšlím, zdali se mi vyplatí vstoupit jako živnostníkovi do paušálního režimu, pokud bych v prvním roce měl hrubý zisk cca 500000 Kč. Jsem svobodný, děti nemám a na důchod si zatím nespořím. Můžete mi to propočítat?

Při vstupu do daňového paušálního režimu se jednou měsíční platbou hradí daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Pro účely paušální daně jsou tři režimy paušální daně v závislosti na výši a struktuře příjmů. Pokud budete chtít do paušálního režimu vstoupit, tak budete muset podat přihlášku do 10. ledna 2025 a splňovat zákonné podmínky.

Paušální daň není pro všechny

Možnost vstupu do paušálního daňového režimu nemají např. plátci DPH, OSVČ se současnými příjmy ze zaměstnání, které podléhají zálohové dani z příjmu nebo OSVČ s příjmy z nájmu, kapitálového majetku nebo s ostatními zdanitelnými příjmy vyššími za kalendářní rok než 50000 Kč.

Minimální administrativa a daňová předvídatelnost

Jestliže byste vstoupil do daňového paušálního režimu, potom byste minimalizoval své daňové povinnosti a starosti. Po celý rok byste navíc přesně věděl, kolik musíte na přímých daních platit. Za rok 2025 byste nevyplňoval daňové přiznání ani přehledy. A dle zaslaných údajů byste daňově ušetřil. Vstup do paušálního režimu by se Vám vyplatil.

Paušální daň v prvním pásmu

V roce 2025 bude činit měsíční paušální daň v prvním pásmu 8716 Kč, z toho daň z příjmu 100 Kč, zdravotní pojištění 3143 Kč a sociální pojištění 5473 Kč. Zdravotní pojištění je ve výši minimální zálohy, sociální pojištění je ve výši 1,15násobku minimálního sociálního pojištění.

Vzhledem k tomu, že budete mít příjmy z vykonávané živnosti (píšete to v dotazu), tak byste mohl pro příjmy uplatňovat 60% výdajový paušál, pokud budete vykonávat např. řemeslnou živnost, tak dokonce 80% výdajový paušál. Z výše uvedeného budete moci být v prvním paušálním režimu a ten pro Vás bude platit při Vámi uvedeném dosaženém zisku za celý rok 2025.

Hrubý zisk 500 000 Kč a daň z příjmu

Při hrubém zisku (tj. příjmech ponížených o výdaje) ve výši 500000 Kč bude v roce 2025 činit daň z příjmu při využití pouze základní daňové slevy na poplatníka ve výši 30840 Kč částku 44160 Kč (500000 Kč × 15 % – 30840 Kč). V paušálním režimu by činila roční daň z příjmu pouze 1200 Kč (100 Kč × 12 měsíců). Nižší platba daně z příjmu fyzických osob je hlavním důvodem, proč by se Vám vstup do paušálního režimu při uvedených parametrech vyplatil.

Vyšší sociální pojištění zvýší budoucí důchody

Na dani z příjmu fyzických osob byste u uvedených údajů v dotazu vstupem do paušálního režimu ušetřil 42960 Kč. Na zdravotním pojištění byste v obou případech zaplatil stejně, a sice roční minimální zdravotní pojištění. Na sociálním pojištění sice vstupem do paušálního režimu zaplatíte o 15 % více, ale v součtu se Vám vstup do paušálního režimu stále jednoznačně vyplatí. Navíc vyšší platby na sociálním pojištění jsou s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu a případného invalidního důchodu jednoznačně pozitivní.

Pro koho není vstup do paušálního režimu výhodný

Paušální režim nemohou využít OSVČ nesplňující zákonné podmínky a ještě se nevyplatí zejména OSVČ s nárokem na daňový bonus, OSVČ s nízkým ziskem, které by vstupem do paušálního režimu platily více na sociálním pojištění. Dle uvedených informací v dotazu by to však nebyl Váš případ a Vám by se vstup do daňového paušálního režimu vyplatil finančně i administrativně.

Petr Gola