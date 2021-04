Konec zlatých časů Tesly?

Cenový strop?

Ceny akcií Tesly od nového roku dokonce oslabily o 4 %. Ale i tak se investor, který se je nebál koupit v loňském dubnu, nadále nachází v astronomické zisku 400 %. Problém ceny akcií Tesly není ani tak v jejich výši, jako v růstovém potenciálu. Jak dlouho budou chtít akcionáři držet akcii, která neroste a nenabízí dividendu? Zvláště pak když byli zvyklí na dvouciferné zhodnocení během několika týdnů? Elon Musk ví, že aby cenu akcií Tesly udržel takto vysoko, bude muset neustále přitahovat pozornost investorů.

Bitcoiny a Tesla

V poslední době nebudí rozruch ani tak technické zlepšení automobilů Tesly, jako Muskova záliba v bitcoinech. Musk se rozhodl část volných prostředků společnosti uložit do bitcoinů. Jejich nákup za 1,5 miliardy amerických dolarů se vyplatil. Jenže Musk nezůstal pouze u toho. Poslední novinkou je možnost přímého nákupu automobilu za tuto kryptoměnu. Jenomže v případě Muska jde jako vždy spíše o marketing a čeření vody. Nákup nového automobilu Tesla za bitcoiny totiž skrývá jedno úskalí. V případě, že se rozhodnete auto vrátit, bude způsob vrácení peněz záležet na aktuálním kurzu bitcoinu. Pokud od vašeho nákupu auta posílí, Tesla vám částku vyplatí v dolarech. Pokud však bitcoin ztratí svoji hodnotu, vrácená částka bude v kryptoměně. Jinak řečeno, v každém případě reklamací na transakci proděláte.

Konkurent Volkswagen

Další důvodem oslabování akcií Tesly je růst velkých konkurentů na poli elektroautomobilů. Volkswagen jich chce tento rok prodat 450000. Nový Volkswagen ID.4 má přijít na trh v druhém čtvrtletí. Německý výrobce chce do roku 2025 představit lidový elektromobil, jehož cena bude pod 20000 eur. Jednoduše řečeno, Tesle roste mohutný konkurent. Ceny akcií Volkswagenu zažily strmý růst z hodnoty 160 eur za akcii na začátku roku na svůj prozatímní rekord 328 eur z března. Pro investory, kteří mají v oblibě elektromobilismus, skrývají akcie Volkswagenu větší potenciál růstu než Tesla. A to je důvod, proč to bude mít Tesla v dalších měsících těžké.

Matěj Široký