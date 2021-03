Bitcoin: nafouklá bublina, nebo příležitost?

Investice do bitcoinu byla v roce 2020 jednou z nejvýdělečnějších, kterou mohl investor udělat. I přes varování mnohých dosáhl bitcoin v únoru tohoto roku svého prozatímního maxima: 58300 dolarů. Avšak záhy poté zažila kryptoměna hluboký propad. 22 únor 2021 byl takovým malým „černým úterým“: za jeden den bitcoin oslabil o 11 %.

Cesta vzhůru

Stačilo si bitcoin koupit na začátku roku 2021 a investice se za necelé dva měsíce zhodnotila o desítky procent, což je pro všechny velmi lákavé. Za tímto vzestupem není třeba hledat složité teorie. Bitcoin vystoupal do závratných výšin, protože je v současnosti na trhu víc nakupujících i prodávajících. Jedná se o jednoduchý zákon nabídky a poptávky. Je však zajímavé položit si otázku, proč lidé ho nakupují i za astronomické ceny?

Důvody k nákupu

Důvodů je hned několik: strach z neřízené inflace, snaha vyvést část finančních prostředků mimo dosah států a bank nebo jen touha po spekulaci a rychlém zbohatnutí. Bitcoin je dnes prostě in, a to nejen na úrovni fyzických osob. Pro mnohé mohl být impulsem k nákupu tweet Elona Muska. Musk ovšem nezůstal jen u něj, Tesla nakoupila bitcoin za 1,5 miliardy dolarů do svých finančních rezerv. Tyto a další signály však nebudou stačit, pokud se pro bitcoin vyplní nejhorší hrozba.

Brzký zákaz?

Od svého začátku chtěl bitcoin působit nejen jako alternativní měna, jeho ambicí bylo stát se hlavní digitální měnou, která jednoho dne ukončí dominanci papírového dolaru. Základní myšlenkou bylo mít dobře nastavenou měnovou politiku, která se nebude řídit rozhodnutími politiků a kdy tuto funkci na sebe převezme nezkorumpovatelný a nepopulistický algoritmus. Právě masové rozšíření bitcoinu jako alternativní měny by znamenalo jeho zkázu. Jednoho dne se mu státy budou muset postavit čelem a dát ho buď úplně mimo zákon, nebo dostat pod přísnou kontrolu. Paradoxně: čím větší bude jeho cena, tím dřív začnou země jednat. Všechny kroky ze strany různých států se projeví velmi negativně na ceně kurzu.

Matěj Široký