Zastaví Joe Biden daňový dumping ve světě?

18. května 2021

Koronavirus jak záminka

Jelikož tuto možnost využívají skoro všichni velcí hráči, je změna tohoto systému politicky těžko průchodná. Americký prezident se bude snažit využít koronavirové pandemie, aby změnil globální nastavení daňového systému. Státní pokladny všech vyspělých států jsou prázdné, a proto najít nový způsob zdanění má teď šanci na úspěch. Prezident chce ustanovit pro americké firmy stejnou daň ve výši 21 % na všechen zisk vytvořený v zahraničí. Tím by chtěl pomoci státní pokladně částkou 2 a půl bilionu amerických dolarů ročně.

Útok proti GAFAM

Nová daň by se dotkla především největších společností z GAFAM. Prozatím se nikomu nepovedlo přinutit je řádně danit jako běžné firmy. Tyto společnosti využívají daňové konkurence mezi různými zeměmi. V Evropě se to týká především Irska, ve kterém mají svoje sídla Facebook či Apple. Daň by měla postihnout všechny firmy, které se vydávají hledat menší daně mimo USA.

Všichni proti daňovým rájům

Bidenův plán není nic nového. Řešení v zavedení minimální daně na zisk v zahraničí leželo dlouho v kancelářích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), avšak chyběla politická vůle k jeho prosazení. Novinkou je ovšem výše této daně, tou Joe Biden překvapil. Původní návrhy počítaly zhruba s polovičkou, okolo 12 %. Výhodou Bidenova plánu je, že pro něj našel mezinárodní podporu, a to zejména u Francie nebo Německa, které za tuto daňovou úpravu již delší dobu lobbovaly. Pokud by se podařila prosadit, atraktivnost daňových rájů by tím značně poklesla.

Matěj Široký