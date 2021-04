Získejte skvělou práci díky rekvalifikačnímu kurzu z Úřadu práce

Petr (55): nechtěl jsem zůstat na Úřadu práce

Vždy jsem měl blízko k umění, kreslil jsem a fotil už od mládí. Po základní škole jsem se tedy rozhodl jít na obor, kde uplatním svůj talent. Tehdy byla trochu jiná doba a výuční list a řemeslná práce byla více ceněná, než dnes. Po získání výučního listu jsem nastoupil do práce, kde jsem zůstal celý život. Vlastně jsem nikdy nebyl na pohovoru, nikdy jsem neřešil kariérní růst. Věnoval jsem se řemeslu a zdokonaloval jsem si zručnost. Pak ale firma zkrachovala.

Přihlásil jsem se na Úřad práce

Hned jsem se přihlásil na Úřad práce a začal si něco hledat. Na úřadě mi řekli, že ani nepamatují, že by po mé kvalifikaci někdy byla na úřadě poptávka. Tři měsíce jsem neměl jedinou nabídku a bral jsem podporu. Můj kamarád, který dělá realitního makléře, mi jednou říkal, že prakticky neustále potřebuje fotografa. Zavolal jsem mu a věci se daly do pohybu.

Rozhodl jsem se změnit profesi

Fotografovat nemovitosti by bylo skvělé! Ale neměl jsem ve fotografování kromě amatérských zkušeností žádné vzdělání. Fotoaparát jsem měl poměrně kvalitní, protože focení byl vždycky můj koníček. Potřeboval jsem si ale zaplatit kurz a koupit nový počítač pro upravování fotek.

Kurz by mi v rámci rekvalifikace mohl zaplatit Úřad práce. Vybral jsem si tedy tříměsíční rekvalifikační kurz fotografování od školy, která má akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Druhým krokem bylo, že jsem se informoval, jak fotografové spolu s makléři pracují a rozhodl jsem se pracovat na OSVČ a externě nabízet své služby velkým realitním kancelářím.

Moji žádost museli na úřadě schválit

Musel jsem podat žádost a zdůvodnění požadované rekvalifikace. Uváděl jsem tam, zda mám dojednané nějaké zakázky předem, kde si budu hledat zákazníky a podobně. Pak si mě pozvali na pohovor. Úřednice se tvářila, že s proplacením kurzu za 17. tisíc nemám vůbec počítat. Fotografovat by prý chtěli všichni a je fronta lidí, co si o podobný kurz zažádali přede mnou. Nevěděl jsem, co si mám myslet. Posouzení žádosti záleží hodně na konkrétních lidech.

Hodnotící komise Úřadu práce má na posouzení 30 dní. Neozvali se. Nedalo mi to a zavolal jsem tam, z jakého důvodu moji žádost zamítli. Na úřadě se mi omluvili, že se neozvali, protože přes dovolené nestíhají a sdělili mi, že moji žádost schválili.

Nakonec vše dobře dopadlo

Kurz jsem absolvoval. Úřad práce ho proplatil. Během kurzu jsem nabídl kamarádovi fotografování zdarma, abych získal nějaké referenční fotky a získal alespoň nějakou praxi. Kamarád byl spokojen a doporučil mě pár známým.

Bál jsem se, že zůstanu na pracáku do penze. Nyní uběhl již rok od doby, kdy jsem se přihlásil na Úřad práce a už mám dostatek kontaktů na to, abych si slušně vydělal. Dokonce více, než v jako brusič. A protože jsem se v tomto oboru našel, nově se učím po večerech dělat k nemovitostem videa.

Alena Ludvíková