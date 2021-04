Poradna: Které příjmy se mi počítají pro důchod?

Jana (61 let): Příští rok budu odcházet do starobního důchodu. V posledních pěti letech jsem pracovala pro dva zaměstnavatele současně a měla i příjem z nájmu. Zvýší mi tyto příjmy důchod?

9. dubna 2021 štítek Poradna přečtete do minuty

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu důchodu v roce 2022 se budou hodnotit rozhodné příjmy za roky 1986 až 2021. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň.

Související Přiznání důchodu je těžší než dřív

Rozhoduje platba sociálního pojištění

Do rozhodných příjmů ovlivňující výši osobního vyměřovacího základu, až na výjimky, vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Z pasivních příjmů, mezi které patří i příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu, se sociální pojištění neplatí a tyto příjmy tedy výši státního důchodu neovlivňují. Roční příjem z nájmu Vám tedy měsíční částku důchodu nezvýší.

Dvě práce = vyšší důchod

Pokud Vám bylo z obou zaměstnání odvedeno sociální pojištění, potom Vám samozřejmě oba tyto příjmy budou pozitivně ovlivňovat výpočet starobního důchodu. A to i v případě, že jste pracovala na některou z pracovních dohod. V praxi si však někteří zaměstnanci přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně, v těchto případech se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění (ani zaměstnavatel) a takové odměny do výpočtu důchodu nevstupují. U dohody o pracovní činnosti je limit pro neplacení sociálního pojištění nižší, v roce 2021 se neplatí z hrubé měsíční odměny ve výši 3499 Kč a méně (v roce 2020 to bylo 2999 Kč a méně).

Petr Gola