EU: Nezaměstnanost je nejnižší v Česku

Nízká míra nezaměstnanosti je velmi příznivá pro celou národní ekonomiku. Zvýšení nezaměstnanosti o každou desetinu procenta má významný vliv na ekonomické klima. Nezaměstnanému občanovi splňující zákonné podmínky vyplácí stát podporu v nezaměstnanosti, zatímco zaměstnaný občan platí ze své hrubé mzdy daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Současně při nízké nezaměstnanosti roste chuď občanů utrácet a investovat do bydlení, lepšího vybavení domácnosti a neomezují výdaje za služby. Vlády vyspělých zemí světa se tak snaží vytvářet příznivé podmínky pro růst zaměstnanosti a nyní během epidemie koronaviru různými opatřeními podporovat udržení pracovních míst.

16 miliónů nezaměstnaných

V září bylo dle údajů Eurostatu (Pressemitteilung Nr. 163/2020) v členských zemích EU téměř 16 miliónů nezaměstnaných, což je o více než 1,8 miliónů více než v září 2019. Za nezaměstnaného se dle metodiky Eurostatu považuje občan starší 15 let, který není zaměstnaný a je připraven k nástupu do práce do dvou týdnů a práci aktivně v posledních čtyřech týdnech hledá. Míra nezaměstnanosti je následně podíl nezaměstnaných vůči celkové pracovní síle. Aktuálně nejvyšší míra nezaměstnanosti je z členských zemí EU v Řecku (16,8 %), ve Španělsku (16,5 %), v Litvě (9,8 %), v Itálii (9,6 %) a ve Švédsku (9,2 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti je v Česku (2,8 %), v Polsku (3,1 %), na Maltě (4,0 %), v Nizozemí (4,4 %) a v Německu (4,5 %).

Nezaměstnanost mladých

Nezaměstnanost mladistvých do 25 let je ve všech členských zemích značně vyšší než míra nezaměstnanosti za celou národní ekonomiku. Přitom získání prvních pracovních zkušeností je pro další pracovní kariéru velmi důležité. V září byla nejvyšší nezaměstnanost mladistvých ve Španělsku (40,4 %), v Řecku (37,8 %), v Itálii (29,7 %), v Litvě (27,7 %) a ve Švédsku (27,1 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti mladistvých byla v Německu (6,0 %), v Česku (8,1 %), v Polsku (8,7 %), na Maltě (8,8 %) a v Rakousku (9,4 %).

