Prodloužení ošetřovného

Standardní doba nároku na ošetřovné činí 9 kalendářních dní, osamělí rodiče mohou pobírat ošetřovné 16 dní, přičemž za osamělé rodiče se považují zejména rodiče svobodní, rozvedení či ovdovělí. Z důvodu uzavření dětských zařízení díky epidemii koronaviru se však doba na výplatu ošetřovného prodlužuje na celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení.

Nárok na dítě do 13 let

Rovněž došlo k prodloužené věku dítěte, na které náleží ošetřovné. Ošetřovné náleží z důvodu epidemie koronaviru při uzavření škol na dítě až do dovršení 13 let (nikoliv tedy jen na děti mladší 10 let). Nárok na ošetřovné během epidemie koronaviru mají i OSVČ.

Nárok na ošetřovné?

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění a má na ni nárok zaměstnanec účasten na nemocenském pojištění. Během pobírání ošetřovného se mohou rodiče vystřídat, nelze se však vystřídat ve stejném kalendářním dni.

Jak je ošetřovné vysoké?

Ošetřovné se vypočítává z neredukovaného denního vyměřovacího základu. V letošním roce se neredukovaný denní vyměřovací základ v první redukční hranici (do 1162 Kč) započítává z 90 %, v druhé redukční hranici (od 1162 do 1742 Kč) z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1742 do 3484 Kč) z 30 %. Denní ošetřovné následně činí 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Maximální denní ošetřovné v letošním roce činí 1151 Kč, neboť k částce nad 3484 Kč se již při výpočtu nepřihlíží.

U rozhodné hrubé měsíční mzdy 15 000 Kč činí denní ošetřovné 267 Kč.

000 Kč činí denní ošetřovné 267 Kč. U rozhodné hrubé měsíční mzdy 30 000 Kč činí denní ošetřovné 533 Kč.

000 Kč činí denní ošetřovné 533 Kč. U rozhodné hrubé měsíční mzdy 45 000 Kč činí denní ošetřovné 743 Kč.

000 Kč činí denní ošetřovné 743 Kč. U rozhodné hrubé měsíční mzdy 60 000 Kč činí denní ošetřovné 878 Kč.

