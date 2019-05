Proč provádět pravidelnou masáž nohou před spaním

Autor: Gabriela Kortová Rubriky: Životní styl zdroj: FREEIMAGES Pokud jste někdy zkusili zajít na masáž nohou, zejména chodidel, pak asi víte, jak úžasný pocit to je. Uvolní se tím celé tělo. Podle odborníků těží z masáže nejvíce právě nohy. Podle tradiční čínské medicíny jsou nohy středem mnoha reflexních bodů, které jsou spojeny s vnitřními orgány a systémy lidského těla. Jejich stimulace přináší mnoho výhod pro naše celkové zdraví.

Existuje několik typů masáží nohou, jako je thajská, švédská masáž chodidel a reflexologie, a zdá se, že poskytují zázračné účinky. Proto je masáž chodidel praktikována po staletí jako přirozený způsob, jak podpořit zdraví a pohodu, a dnes je považována za doplňkovou a alternativní medicínu, kterou miliony lidí používají k úlevě od bolesti, snížení stresu a úzkosti, rehabilitaci po zranění a ke zlepšení celkového zdraví.

Co vše masáž nohou poskytuje?

Fyzické uvolnění, relaxace, odpočinek

Manipulaci a masáž se svaly

Zlepšení průtoku krve

Zmírnění nebo odstranění bolesti

Prevence křečových žil

Odstraňuje úzkost a depresi

Zvyšuje fyzickou, psychickou, emocionální pohodu

Jednoduchá masáž nohou 5 až 10 minut před spaním, dokáže divy. Zvlášť po náročném dni. Masáž zvládnete i z pohodlí domova. Lepší samozřejmě je, když masáž provádí někdo druhý, ne vždy tato možnost je. Takže jak na to?

Namočte si nohy do příjemně teplé vody s několika kapkami esenciálního oleje. Zatímco co jsou chodidla v teplé vodě, masírujte nohy od kolen dolů pomocí olejíčku rozetřeného v dlaních. Začněte u pravé nohy, pak masírujte i levou.

Jednu nohu nechte ponořenou ve vodě a druhou si položte přes koleno s ručníkem, aby vám voda nestékala na zem. Masírujte chodidlo i prsty nohou. K masírování používejte palce, ale i klouby prstů na rukou. Použít můžete i masážní míček, hladký kamínek či jiné pomůcky. Pak nohy vystřídejte.

Obě nohy osušte a máte hotovo.

Pokud se vám samo-masáž chodidel provádí špatně, zkuste si pořídit pomůcky, které masírují důležité body umístěné na chodidlech. Jsou to masážní pantofle, podložky, válečky, kuličky. Před spaním si však nohy na 10 minut pro uvolnění ponořte do teplé lázně s esenciálním olejem. V nabídce jsou dnes dokonce i bublinkové vaničky na koupel nohou, kde jsou na dně umístěné výstupky pro masírování chodidel. Stejnou službu vám také udělají hladké oblázky, které si přinesete z procházky od řeky. Kameny umístěte do lavoru s teplou vodou a šlapejte na ně. V létě nezapomínejte chodit boso.