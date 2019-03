6 rostlin, které zlepšují zdraví a vyplatí se pěstovat je v ložnici

Toxiny nacházející se uvnitř domu ohrožují naše zdraví víc, než by si člověk pomyslel. Pěstovat pokojové rostliny se rozhodně vyplatí. Snižují projevy alergií, astma, zánětů, dýchacích problémů a dokonce i snižují riziko vzniku rakoviny. Rostliny čistí ovzduší od chemických látek (toluen, formaldehyd, trichlorethylen, xylen a benzen), bakterií, sporu plísní, alergenů, elektrosmogu, prachu, zlepšují tok energií a udržují optimální vlhkost.

Podle vědců zlepšují pokojové rostliny i mezilidské vztahy. Když se nad tím člověk zamyslí, dává to smysl. Protože každá zeleň a kousek přírody působí blahodárně na psychiku člověka. Existuje i terapie, při které se pacientům s depresí doporučuje chodit do přírody a objímat stromy. Rostliny udržují planetu životaschopnou a zatímco některé z nich jsou vhodné pro pěstování v kuchyni či v obýváku, další se hodí do ložnice, kde přispívají ke zdravému spánku. Právě na ty se dnes zaměříme.

6 rostlin, které se vyplatí pěstovat v ložnici

Aloe pravá , známá také jako aloe vera nebo „rostlina nesmrtelnosti“ kromě nesčetných léčivých vlastností čistí vzduch a zvyšuje hladinu kyslíku. Pokud doposud v ložnici žádnou pokojovou rostlinu nemáte, měli byste to napravit.

