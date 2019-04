9 varovných příznaků, že můžete mít málo vitamínu D

Sluníčko je pro nás nejlepší zdroj vitamínu D, bohužel kosmetika s vysokým ochranným faktorem nám produkci tohoto vitamínu blokuje. Tento vitamín posiluje imunitní systém, kosti a zuby. Pomáhá vstřebávat vápník a fosfor v těle a činí nás odolnými proti mnoha chorobám. Dokonce bylo zjištěno, že nedostatek vitamínu D souvisí s vyšším rizikem onemocnění rakoviny. Přinášíme vám 9 varovných signálů, které není radno podceňovat.

Deprese, časté špatné nálady, výkyvy nálad

Bolesti kostí, časté zlomeniny

Bolesti zad

Oslabený imunitní systém

Padání vlasů, kazivost zubů

Únava bez zjevné příčiny, nervové poruchy

Bolesti svalů

Pomalé hojení ran

Sklon k obezitě

Hodnoty vitamínu D můžete zjistit pomocí laboratorních testů. Pravdou je, že většina lidí trpí nedostatkem tohoto vitamínu. Jeho nízká hladina je nejčastější příčinou jarních a podzimních chřipek, únavy, skleslé nálady. Jeho nedostatek může zapříčinit i velmi vážné onemocnění střev – Crohnovu chorobu. Nové studie prokázaly jeho klíčovou roli proti respiračním a infekčním onemocněním, avšak mnoho studií také ukazuje na vyšší výskyt nádorových onemocnění u lidí s nízkou hladinou vitamínu D, stejně tak byl zaznamenán vyšší výskyt autoimunitních onemocnění.

Je opalování špatné?

Možná to působí jako začarovaný kruh. Na jedné straně můžeme číst studie poukazující na nebezpečí slunečních paprsků. To logicky vede k nákupu kosmetiky s ochranným faktorem a vyhýbání se sluníčku. Na straně druhé se dozvídáme, že kosmetické výrobky s UV filtry blokují tvorbu vitamínu D. Jak tedy tento začarovaný kruh rozetnout? V podstatě je to úplně snadné. Doporučuje se pobývat na sluníčku bez ochranných faktorů po dobu 10 až 15 minut denně. Sluníčko by nemělo být zrovna nejostřejší. Ideální doba je tedy dopoledne nebo pozdě odpoledne. Rovněž vždy pamatujte na pokrývku hlavy. Stačí, když budete mít odhalenou část svého těla, nemusíte se nutně opalovat a být v plavkách. Vhodné je dát si třeba na hlavu klobouk, obléci si lehké tričko, šortky a vychutnat si osvěžující nápoj po doporučenou dobu na sluníčku. Opalování jako takové neškodí, pokud jej člověk provozuje s rozumem. Všeho moc samozřejmě škodí. Kosmetika s ochranným faktorem je bezpochyby naprostý základ, patřící k létu. Jak jinak ještě získat vitamín D?

Vitamín D v potravinách

Vitamín D lze také získat formou potravinových doplňků a potravin. Tento vitamín se nachází v oleji z tresčích jater, houbách (žampiony a portabello), jogurtu, mléce, některých rybách (losos, mečoun, halibut, tuňák), dále v pomerančovém džusu, vaječném žloutku, hovězích játrech, sardinkách, krevetách, rybích jikrách, kaviáru, sojovém mléce.