Poradna: Odchod do předčasného důchodu a vdovský důchod

Libuše: Za dva měsíce plánuji odejít do předčasného důchodu. V současné době pobírám současně mzdu a vdovský důchod po zemřelém manželovi. Zvýší se mi vdovský důchod, když odejdu do předčasného důchodu a budu mít nižší měsíční příjem, než když jsem pracovala?

V případě odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, omezením výdělku a nižší valorizací až do dosažení řádného důchodového věku. Navíc se při souběhu dvou důchodů uplatňují zákonná pravidla pro krácení nižšího důchodu.

Aktuální výše Vašeho vdovského důchodu

Vdovský důchod se pobírá standardně jeden rok a po uplynutí jednoho roku v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, dosažení požadovaného věku). Měsíční částka vdovského důchodu se přitom odvozuje od výše důchodu zemřelého manžela. Váš vdovský důchod se aktuálně skládá ze základní výměry ve výši 4660 Kč a procentní výměry, která je v poloviční výši procentní výměry důchodu Vašeho zemřelého manžela.

Krácení vdovského důchodu

V případě, že budete mít nárok na dva státní důchody, tedy předčasný důchod a vdovský důchod, tak budete v plné výši pobírat vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu Vám bude náležet pouze polovina procentní výměry, přičemž základní výměra důchodu Vám bude náležet pouze jednou. Váš předčasný důchod bude pravděpodobně vyšší než vdovský důchod, takže v plné výši by Vám náležel Váš předčasný důchod a z vdovského důchodu pouze polovina procentní výměry.

Vdovský důchod se Vám nezvýší, ale naopak sníží

Z důvodu odchodu do předčasného důchodu se Vám tedy vdovský důchod nezvýší, ale z důvodu nároku na dva důchody současně se Vám poměrně významně sníží.

Praktický příklad

Paní XY pobírá po manželovi vdovský důchod ve výši 12460 Kč (základní výměra 4660 Kč + procentní výměra 8000 Kč). Paní XY odejde do předčasného důchodu, který jí bude přiznán v částce 19100 Kč. Paní XY bude tedy pobírat předčasný důchod ve výši 19100 Kč a vdovský důchod v částce 4000 Kč (pouze polovina procentní výměry). Odchodem do předčasného důchodu se tedy částka vdovského důchodu významně sníží.

Kdy odejít do důchodu?

Vzhledem k tomu, že Vám náleží vdovský důchod po zemřelém manželovi, tak Vám doporučuji si pečlivě propočítat, jak vysoký vdovský důchod by Vám po přiznání předčasného důchodu náležel. Následně je dobré zvážit, zdali skutečně je odchod do předčasného důchodu nejlepším řešením Vaší situace. Jestli pro Vás není lepší odchod do předčasného důchodu odložit, nebo odejít až do řádného starobního důchodu.

Omezený výdělek v předčasném důchodu

Na doplnění uvádím, že v předčasném důchodu je možné mít pouze příjem, ze kterého nevzniká povinnost platit sociální pojištění. Předčasní důchodci tak nemohou pracovat ani na zkrácený úvazek. V praxi si předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění. V roce 2025 je možné mít v předčasném důchodu příjem z dohody o provedení práce 11499 Kč a méně. Příjmové omezení pro předčasné důchodce platí pouze do dosažení řádného důchodového věku. Po dosažení řádného důchodového věku mohou mít o občané, kteří odešli do předčasného důchodu, libovolný příjem.

