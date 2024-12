Jak připravit své portfolio na defenzivní strategie?

Připravit se na nejistou dobu

Situace v Evropě se jeví jako velmi komplikovaná. Německo je v ekonomické krizi. Francie neví, jestli bude státní rozpočet pro příští rok schválen. V jistém slova smyslu je obdivuhodné, že evropské finanční trhy se ještě víc nepropadly.

V zámoří panuje euforie ze zvolení Donalda Trumpa, ale ta se brzy vyčerpá. Návrat do reality bude těžký. Inflace za říjen ukázala, že sice už není vysoká, ale pořád se drží stabilně nad dvouprocentním inflačním cílem. Vzhledem k tomu, že velká část opatření, která chystá Donald Trump, bude inflační, americký Fed bude velmi opatrný s dalším snižováním sazeb. To se může velmi negativně projevit na akciovém trhu. Jak se tedy zajistit? Existují tradičně dvě finanční aktiva pro zvýšení odolnosti portfolia: zlato a akcie.

Zlato jako tradiční uchovatel hodnoty

První možností, jak zvýšit obranyschopnost portfolia, je nákup zlata. Zlato tradičně patří mezi hodnoty, které lidé vyhledávají v časech krize. Pro příští krizi může být držení zlata velmi výhodné. Důvodem je, že příští krize bude monetárního charakteru. Obecně se dá říct, že měny jako dolar nebo euro nejsou dobře řízeny. Státy jsou extrémně zadlužené a výnosy na dluhopisech neodpovídají tomuto riziku. To je například důvod, proč dát přednost zlatu před státními dluhopisy, které jsou taktéž velmi konzervativním finančním aktivum.

Jedinou možností, kdy by cena zlata mohla výrazně klesnout, je v případě, že by centrální banky znovu začaly zvyšovat úrokové sazby. Vzhledem k tomu, že většina států je silně zadlužena a vysoké úrokové sazby by skončily politickou nestabilitou, tento scénář považuji za málo pravděpodobný.

Cash is king

Když se podíváme na nejslavnějšího investora Warrena Buffetta, zjistíme, že drží nyní na svých účtech rekordní množství hotovosti. To je jen známka toho, že Buffet zůstává v defenzivní pozici, protože akciový trh je předražený. V případě krize, kdy začnou padat ceny akcií, je držení hotovosti výborné, protože umožní nakupovat akcie ve slevě.

Zásadní otázkou je, v jaké měně držet hotovost? Zde má investor hned několik možností. Buď může spekulovat na podhodnocenou měnu. V současnosti je nejvíce podhodnocenou měnou japonský jen. Nebo může vsadit na jistotu, která je drahá, ale za kvalitu se platí. Tato možnost spočívá v nákupu švýcarského franku.

Matěj Široký