Poradna: Smlouvu mám do konce prosince, jak postupovat?

Vlasta: Mám pouze smlouvu na dobu určitou. Zajištěné zaměstnání mám do konce prosince. Po konzultaci se zaměstnavatelem vím, že na stejné pracovní pozici nemohu pokračovat. Byla mi nabídnutá jiná pracovní pozice, ale s nižší mzdou. Teď nevím, zdali to mám přijmout. Měla bych nárok na podporu v nezaměstnanosti, když jsem měla smlouvu na dobu určitou?

Zdali přijmout jinou pracovní pozici či nikoliv, to skutečně závisí výlučně na Vás. V dotazu nepíšete, o kolik byste si finančně pohoršila a ani jestli je nová pracovní pozice pro Vás po pracovní stránce zajímavá. Nevím, zdali do současného zaměstnání musíte dojíždět či nikoliv, jaký máte pracovní kolektiv, jestli Vám nenáleží nějaké jiné zajímavé pracovní benefity a podobně.

Výpověď můžete dát vždycky

Pokud aktuálně nemáte připravenu jinou záložní pracovní variantu, potom se aktuálně rozhodujete mezi pokračováním u stejného zaměstnavatele na jiné pracovní pozici nebo evidencí na úřadu práce. Do tohoto rozhodování je vhodné zakomponovat, že případnou výpověď můžete dát ze zaměstnání kdykoliv. Zaměstnanec může dát písemnou výpověď i bez udání důvodu.

Hledání nového zaměstnání

V případě přijmutí jiné pracovní pozice za nižší mzdu si tedy můžete samozřejmě hledat nové pracovní uplatnění na trhu práce. Zaměstnanci, kteří mají aktuálně zaměstnání, jsou na tom při hledání nového zaměstnání lépe než zaměstnanci hledající nové zaměstnání z úřadu práce. Budete mít totiž pravidelný příjem ze závislé činnosti a budete si moci nástup do nového zaměstnání pečlivě promyslet a při výběru se neukvapíte. Občané v evidenci na úřadu práce jsou při hledání nového zaměstnání pod větším psychickým i finančním tlakem.

Změna je život

Žijeme v hektické době, kde se pracovní prostředí velmi rychle mění. V případě, že budete u zaměstnavatele pokračovat na jiné pracovní pozici, tak bude vždy nějaká šance, že budete moci případně nastoupit opět na jinou pozici. Zaměstnavatelé vždy preferují řešení personálních otázek vlastními zaměstnanci. Takový krok je pro zaměstnavatele výrazně méně rizikový a pochopitelně značně levnější.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti je stejný

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají občané, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech. Uvedené kritérium byste měla dle mého názoru splnit, protože i smlouva na dobu určitou bývá v praxi zpravidla alespoň na jeden rok. Samotný výpočet podpory v nezaměstnanosti je stejný v případě obdržení výpovědi ze strany zaměstnavatele i v případě skončení pracovního poměru uplynutím sjednaného času.

Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti pobírá?

Podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti činí 5 měsíců u občanů mladších 50 let, 8 měsíců u lidí ve věku 50 let až 55 let a 11 měsíců u lidí starších 55 let.

Důležitost evidence na úřadu práce

Pokud nepřijmete novou pracovní nabídku u stávajícího zaměstnavatele a nepodaří se Vám velmi rychle najít nové pracovní uplatnění na trhu práce, potom Vám rozhodně doporučuji se evidovat na úřadu práce. Při splnění výše uvedených podmínek by Vám náležela podpora v nezaměstnanosti a současně byste měla vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny. Za všechny občany evidované na úřadu práce totiž platí zdravotní pojištění stát. Nezaměstnaní občané bez evidence na úřadu práce, kteří nesplňují jinou zákonnou podmínku pro zařazení do kategorie státních pojištěnců, si musí sami platit zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů, v roce 2025 v částce 2808 Kč.

Petr Gola