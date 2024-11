Poradna: Konec v zaměstnání a nemocenská

Zuzana: Pracovní smlouvu mám do konce roku a zaměstnavatel s jejím prodloužením nepočítá. Jaký vliv má smlouva na dobu určitou na výpočet podpory v nezaměstnanosti? Obdržím po skončení smlouvy nějaké finanční plnění od zaměstnavatele? Jak by to bylo s případnou nemocenskou?

Pracovní smlouva na dobu určitou skončí uplynutím času. Nárok na odstupné dle zákoníku práce přitom vzniká pouze v případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele pro důvody, na kterých nenese zaměstnanec vinu (např. nadbytečnost zaměstnance, přemístění zaměstnavatele) nebo písemnou dohodou s uvedením některého z těchto zákonných důvodů.

Související Nemocenské dávky při minimální mzdě

Na odstupné nebudete mít nárok

Při skončení pracovního poměru uplynutím času u smlouvy na dobu určitou tedy nárok na odstupné nevzniká a finanční plnění od zaměstnavatele neobdržíte, pokud Vám samozřejmě dobrovolně nedá nějaký bonus či prémii.

Evidence na úřadu práce

Jestliže se Vám v posledních týdnech letošního roku nepodaří najít nové pracovní uplatnění ihned po skončení současného zaměstnání, tak je vhodné se vhodné registrovat co nejdříve na úřadu práce. V případě, že splníte podmínku pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech, tak budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Klasický výpočet podpory v nezaměstnanosti

Při výpočtu podpory v nezaměstnanosti nehraje roli, zdali byl pracovní poměr ukončen výpovědí podanou zaměstnavatelem nebo uplynutím času u smlouvy na dobu určitou. Podpora v nezaměstnanosti se Vám vypočítá standardním způsobem.

Výše podpory v nezaměstnanosti

V prvních dvou měsících činí podpora v nezaměstnanosti 65 % rozhodné příjmu, v následujících dvou měsících potom 50 % rozhodného příjmu a v dalších měsících 45 % rozhodného příjmu.

Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti pobírá?

Délka podpůrčí doby u podpory v nezaměstnanosti se liší v závislosti na věku. Lidé do 50 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat maximálně 5 měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 let potom po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let již mají nárok na podporu v nezaměstnanosti až v rozsahu 11 měsíců.

Další výhody evidence na úřadu práce

Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Nezaměstnaní občané, kteří nejsou v evidenci na úřadu práce a ani se nepovažují za státní pojištěnce, si musí zdravotní pojištění platit sami jako osoby bez zdanitelných příjmů. Za každý celý kalendářní měsíc potom v částce ve výši 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2025 to bude tedy 2808 Kč. Evidence na úřadu práce je tedy nutná nejenom z důvodu čerpání podpory v nezaměstnanosti, ale i z důvodu vyřešení pojistného vztahu u zdravotní pojišťovny a zápočtu daného období pro důchodové účely. Evidence na úřadu práce se totiž v zákonném rozsahu započítává i jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely.

Peníze během nemoci

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Náhrada mzdy však náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru. V případě, že byste byla ještě nemocná do konce letošního roku, potom byste měla klasicky na náhradu mzdy nárok. Po skončení pracovní smlouvy však již nikoliv. Nemocenská náleží od patnáctého dne nemoci a případně byste ji pobírala, i kdybyste nastoupila na nemocenskou v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání.

Petr Gola