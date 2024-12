Poradna: Jak máme s manželkou zdanit příjem z nájmu?

Dle § 9, odstavce 2) zákona o dani z příjmu platí, že příjem z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňuje jen u jednoho z nich. S manželkou si tedy můžete vybrat, z kdo z Vás bude příjem z nájmu zdaňovat. V některých případech lze správným výběrem daňově ušetřit. Při dostatečných příjmech obou manželů je však s ohledem na celkovou částku zaplacené daně z příjmu oběma manžely dohromady jedno, kdo z nich nájemné zdaní.

Kdy rodina daňově ušetří?

Jestliže jeden z Vás nemůže při výpočtu daně z příjmu pro své vlastní příjmy uplatnit v plném rozsahu všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které má nárok, tak je výběr jasný. Zdaňovat bude ten s nižšími příjmy. Osobně předpokládám, že oba s manželkou využijete v plném rozsahu daňové slevy a daňové odpočty pro svůj hlavní příjem (ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti), potom by bylo z daňového hlediska jedno, kdo příjem z nájmu zdaní. Z důvodu pravidelného příjmu z nájmu je velmi pravděpodobně potřeba počítat s daňovým nedoplatkem.

Jak postupovat při nejasnostech?

Když si nejsou manželé daňově jisti, kdo z nich má nájemné zdaňovat a nechtějí platit zbytečně vyšší daň z příjmu, tak příjem z nájmu zdaňuje ten s nižším souhrnným daňovým základem.

Nelze provést roční zúčtování daně

V případě, že bude příjem z nájmu zdaňovat Vaše manželka, která je jinak zaměstnankyní a má příjem ze závislé činnosti, tak nebude moci požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a bude si muset sama podat daňové přiznání za rok 2024. Zaměstnanci s jinými zdanitelnými příjmy než ze zaměstnání vyššími než 20000 Kč totiž nemohou svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně.

Z nájmu se neplatí pojistné

Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, a to bez ohledu na inkasovanou částku nájemného během roku. Jestliže budete nakonec příjem z nájmu zdaňovat Vy, potom uvedete dílčí základ daně z nájmu pouze do daňového přiznání. Do přehledů pro místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu příjem z nájmu uvádět nebudete, do těchto formulářů se uvádí pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti.

Zjištění daňového základu

Při příjmu z nájmu se vždy vyplňuje klasické čtyřstránkové daňové přiznání, přičemž příjem z nájmu se vypočítává v příloze číslo dva. Roční výdaje lze uplatnit ve skutečné výši nebo výdajovým paušálem. Pro příjmy z nájmu je možné uplatnit 30% výdajový paušál, maximálně však v částce 600000 Kč. Vzhledem k tomu, že uplatňujete roční paušální výdaje i pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, tak máte s ročními paušálními výdaji zkušenosti.

Praktický příklad

Pan XY v plném rozsahu využije daňové slevy a daňové odpočty pro příjmy ze zaměstnání. Z nájmu bude mít za rok 2024 roční příjem 160000 Kč. Daňový základ bude mít 112000 Kč (160000 Kč – (160000 Kč × 30 %). Roční daň z příjmu bude činit 16800 Kč (112000 Kč × 15 %).

Žádný vliv na nemocenské dávky nebo důchod

Vzhledem k tomu, že příjem z nájmu nepodléhá odvodům na pojistném, tak inkasované nájemné nemá žádný vliv na případný výpočet nemocenských dávek a rovněž se nezapočítává pro budoucí důchodové nároky. Z tohoto pohledu je tedy rovněž jedno, který z manželů příjem z nájmu zdaňuje.

