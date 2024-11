Kde je nejnižší nezaměstnanost v EU? V Česku!

Velkým problémem je zejména dlouhodobá nezaměstnanost, kdy se nedaří najít pracovní uplatnění déle než rok. Čím delší nezaměstnanost, tím těžší je pochopitelně následně získat nové zaměstnání. Dlouhodobá nezaměstnanost s sebou nese ztrátu pracovních návyků a je určitým varováním pro potencionální zaměstnavatele. Zodpovědní a schopní zaměstnanci se snaží najít novou práci ještě během dvouměsíční výpovědní lhůty v původním zaměstnání.

Každá desetina procenta hraje roli

Pro všechny členské země Evropské unie je velmi důležité mít co nejnižší nezaměstnanost. Vysoká zaměstnanost pomáhá zlepšovat sociální prostředí a posiluje ekonomiku. V době nízké nezaměstnanosti lidé pochopitelně více utrácí a dívají se optimističtěji do budoucnosti. Vysoká nezaměstnanost naproti tomu zhoršuje ekonomické prostředí a klima.

Nezaměstnanost daňovým pohledem

Z daňového pohledu je velký rozdíl, zdali zaměstnanec odvádí ze své hrubé mzdy daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, nebo je již bez práce. Nezaměstnaní občané neplatí daně a ještě čerpají od státu podporu v nezaměstnanosti a stát za ně platí zdravotní pojištění. Každé snížení míry nezaměstnanosti je tedy pro státní pokladnu velmi přínosné.

Praktický výpočet

Pan Pavel má hrubou mzdu ve výši 40000 Kč. Zdravotní pojišťovna obdrží celkem 5400 Kč (40000 Kč × 13,5 %), místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení obdrží 12760 Kč (40000 Kč × 31,9 %) a finanční správa obdrží 3430 Kč (40000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč). Celková částka přímých daní je tedy 21590 Kč. Při případné nezaměstnanosti by pan Pavel neplatil žádné přímé daně a ještě by čerpal podporu v nezaměstnanosti a pro účely zdravotního pojištění byl státním pojištěncem.

Kdo se považuje za nezaměstnaného?

Pro účely sledování míry nezaměstnanosti v jednotlivých členských zemích Evropské unie je Eurostatem za nezaměstnaného považován člověk, který je bez zaměstnání a přitom je ve věku 15 let až 74 let a v předchozích čtyřech týdnech aktivně hledal práci a současně je schopný nastoupit do zaměstnání během dvou týdnů.

Přes 13 miliónů nezaměstnaných Evropanů

V září bylo v členských zemích Evropské unie celkem 13,042 miliónů nezaměstnaných občanů, což je o 61 tisíc méně než v srpnu. Nejsložitější pozici na trhu práce obecně mají lidí bez vzdělání, absolventi bez praktických zkušeností, lidé v předdůchodovém věku nebo samoživitelé.

Kde je míra nezaměstnanosti nejvyšší a nejnižší?

Z členských zemí Evropské unie byla míra nezaměstnanosti v září letošního roku nejnižší v Česku (2,8 %) a v Polsku (2,9 %). Nejvyšší nezaměstnanost byla ve Španělsku (11,2 %) a v Řecku (9,3 %). Níže v tabulce máme uvedeny země s nejvyšší a nejnižší nezaměstnaností.

Země s nejnižší nezaměstnaností Země s nejvyšší nezaměstnaností Česko (2,8 %) Španělsko (11,2 %) Polsko (2,9 %) Řecko (9,3 %) Malta (3,0 %) Švédsko (8,5 %) Slovinsko (3,4 %) Finsko (8,4 %) Německo (3,5 %) Litva (7,9 %) Nizozemí (3,7 %) Estonsko (7,6 %) Bulharsko (4,0 %) Francie (7,6 %) Irsko (4,3 %) Lotyšsko (6,9 %)

Nezaměstnanost mladistvých

Míra nezaměstnanosti mladistvých do 25 let je ve všech členských zemích Evropské unie vyšší než je celková míra nezaměstnanosti. Nezaměstnanost mladistvých do 25 let činila v září za celou Evropskou unii 14,8 %. Nejvyšší míra nezaměstnanosti mladistvých je ve Španělsku (26,5 %), ve Švédsku (24,7 %) a v Portugalsku (21,6 %). Nejnižší nezaměstnanost mladistvých byla v Německu (6,9 %), v Nizozemí (9,0 %), na Maltě (9,4 %) a v Rakousku (10,1 %).

Pramen: Eurostat: Latest News (Euro area unemployment at 6,3 %, 31. 10. 2024)

Petr Gola