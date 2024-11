Poradna: Prodej zděděné nemovitosti a daně

Jitka: Po babičce jsem zdědila byt, který však hodlám prodat, protože bydlím v jiném městě a nechci mít starosti s případným pronájmem bytu. Jak to budu mít v případě prodeje bytu s daněmi?

Prodej bytu nepodléhá nikdy sociálnímu a zdravotnímu pojištění, protože se jedná o pasivní příjem a sociálnímu a zdravotnímu pojištění podléhají pouze aktivní příjmy dle § 6 (ze závislé činnosti) a dle § 7 (ze samostatné výdělečné činnosti) zákona o dani z příjmu.

Související Daň z příjmu v roce 2025

Podmínky pro daňové osvobození od daně z příjmu

Prodej bytu, ve kterém nemáte bydliště a inkasované finanční prostředky nepoužijete na řešení své vlastní bytové potřeby, je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, jestliže je dodržen časový text mezi nabytím a prodejem nemovitosti. Pro nemovitosti pořízené od roku 2021 platí již desetiletý časový test, pro nemovitosti pořízené do konce roku 2020 platí pětiletý časový test, aby byl příjem osvobozen od daně z příjmu. Dle formulace dotazu předpokládám, že jste byt po babičce zdědila aktuálně, v takovém případě se na Vás vztahuje desetiletý časový test.

Posuzování časové lhůty v případě dědictví

Dle § 4, písmene b), zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. se doba 10 let zkracuje o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitosti nabytých děděním mimo jiné od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé, což je v případě dědictví bytu po babičce splněno.

Dodržení lhůty = žádné daně platit nebudete

V případě, že babička předmětný byt vlastnila déle než 10 let, potom nebudete z prodeje bytu platit žádnou daň z příjmu, neboť dodržíte časový test, přestože třeba prodáváte byt v krátkém časovém horizontu po skončeném dědickém řízení. Při dodržení časového testu byste neměla žádné daňové výdaje.

Nedodržení lhůty = platba daně z příjmu

Pokud však nesplníte časovou lhůtu pro daňové osvobození včetně započítání vlastnictví bytu babičkou, potom bude nutné příjem z prodeje bytu zahrnout do daňového přiznání a zdanit. Jednalo by se o příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu. Jestliže jste zaměstnankyní, tak by za Vás nemohl provést Váš zaměstnavatel roční zúčtování daně a k vyplnění daňového přiznání byste potřebovala od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2024. Daňoví poplatníci s příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu vyplňují klasické čtyřstránkové daňové přiznání.

Sazby daně jsou stejné pro všechny zdanitelné příjmy

V Česku jsou zavedeny dvě daňové sazby (15 % a 23 %) pro všechny zdanitelné příjmy. Roční daň z příjmu se vypočítává z ročního daňového základu za celý kalendářní rok, přičemž souhrnný daňový základ je součtem jednotlivých dílčích základů daně, tedy i dle § 10 zákona o dani z příjmu. Pro pasivní příjmy tedy neplatí žádné speciální daňové sazby.

Případný prodej nemovitosti až během roku 2025

Na doplnění uvádím, že vlastníci nemovitosti k 1. lednu příslušného roku musí platit daň z nemovitých věcí. Pokud jste tedy byt zdědila v průběhu roku 2024 a k 1. lednu 2025 budete stále vlastníkem předmětné nemovitosti, protože se nepodaří byt do tohoto data prodat, potom budete muset podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2025 a daň z nemovitých věcí pro rok 2025 zaplatit. Případný prodej nemovitosti během roku 2025 již nebude mít vliv na plnění daňových povinností. Nový majitel by platil daň z nemovitých věcí až pro rok 2026.

Petr Gola