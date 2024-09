Poradna: Důchodový termín a výchovné v roce 2025

Vlasta: Rozhoduji se, zdali odejít do předčasného důchodu koncem letošního roku nebo až do řádného důchodu na podzim příštího roku. Můžete mi vysvětlit, jak to bude s výchovným v obou těchto variantách (vychovala jsem tři děti). Co myslíte, která varianta je lepší?

V případě, že odejdete do předčasného důchodu v prosinci letošního roku, tak Vám bude náležet výchovné na každé vychované dítě ve výši 500 Kč. Na tři děti tedy v částce 1500 Kč. Výchovné je přitom součástí procentní výměry důchodu. Částka výchovného na jedno dítě je vždy stejná a vlastní průběh pojištění nehraje roli. Základní částku státního důchodu mají všichni občané stejně vysokou a počet dětí nemá vliv. V roce 2025 bude činit základní výměra důchodu 4660 Kč, v roce 2024 činí 4400 Kč.

Valorizace procentní výměry důchodu od ledna

Procentní výměra důchodu se bude od ledna valorizovat. Zvýšení procentní výměry činí 0,6 % (původní návrh MPSV byl 0,4 %). Po valorizaci procentní výměry důchodu o 0,6 % by činilo výchovné na tři děti v roce 2025 částku 1509 Kč (1500 Kč × 1,006).

Výchovné v roce 2025

Původní návrh MPSV původně počítal s výchovným na jedno dítě v částce 502 Kč, upravený návrh MPSV stanovuje výchovné ve výši 503 Kč na každé dítě.

Částka výchovného bude stejná

Při odchodu do předčasného důchodu k žádnému krácení výchovného nedochází. Částka výchovného je stejná při přiznání řádného i předčasného starobního důchodu. Jestliže odejdete do předčasného důchodu v prosinci 2024 nebo v roce 2025, tak bude hodnota výchovného v roce 2025 na tři děti ve výši 1509 Kč. Částka výchovného tedy nemá žádný vliv na Vaše důchodové rozhodování a výběr termínu odchodu do důchodu.

Předčasný důchod budete mít nižší než řádný důchod

S ohledem na měsíční částku starobního důchodu bude pro Vás výhodnější odejít až do řádného starobního důchodu v roce 2025 než do předčasného důchodu v prosinci 2024. Předčasný důchod je nižší z důvodu krácení za předčasnost a zpravidla i získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do řádného důchodového věku (doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech). Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se použije výhodnější přepočet pro dřívější příjmy a jsou zvýšené redukční hranice.

Krácení u předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu se provádí krácení za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, přičemž krácení je v každém intervalu 1,5 % z výpočtového základu. Vzhledem k tomu, že výpočtový základ (mezistupeň při výpočtu procentní výměry starobního důchodu) je vyšší, než je následně přiznaná částka státního důchodu, tak je krácení v procentním i v korunovém vyjádření vyšší, než by se mohlo na první pohled zdát.

Rozhodující je však osobní situace

Při rozhodování, zdali odejít do předčasného důchodu nebo až řádného starobního důchodu však hrají roli i jiné důvody než pouze finanční, např. rodinné, zdravotní, pracovní… Termín odchodu do státního důchodu je tedy individuální záležitostí, kterou ovlivňuje více faktorů. Z výše uvedeného nelze jednoznačně říci, které důchodové datum je univerzálně ideální. Pro některé občany může být i trvale krácený předčasný důchod zajímavým řešením jejich životní situace.

Petr Gola