Poradna: Kdy mám odejít do předčasného důchodu?

Václav: Od října se mají opět zpřísňovat předčasné důchody. Chtěl jsem původně odejít do předčasného důchodu začátkem příštího roku, teď nevím, zdali nemám odejít ještě během září. Můžete mi to vysvětlit a porovnat? Co by pro mě odchod do předčasného důchodu v září znamenal?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Současně však musí žadatel o předčasný důchod získat minimální dobu pojištění. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být předčasný důchod přiznán.

Zvýšení minimální doby pojištění

Do konce září stačí pro přiznání předčasného důchodu získat minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Od října bude nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Zpřísnění podmínek pro předčasné důchody se tak týká nároku na minimální dobu pojištění.

Záleží na Vaší získané době pojištění

V případě, že budete začátkem příštího roku splňovat podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let, tak bude pro Vás z finančního hlediska výhodnější odchod do předčasného důchodu začátkem příštího roku než není v září. V případě, že máte dobu pojištění vyšší než 35 let ale nižší než 40 let a potřebujete odejít do předčasného důchodu, tak budete muset odejít do předčasného důchodu ještě v září.

Předčasný důchod je trvale krácený

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval krácení. Krácení u předčasného důchodu je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Předčasný důchod je navíc oproti řádnému starobnímu důchodu nižší i z důvodu získání nižší doby pojištění než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.

Nevýhody předčasného důchodu

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, takže vlastní výdělečná činnost je v mezidobí do dosažení řádného důchodového věku značně omezena. Rovněž mají předčasní důchodci nárok pouze na omezenou valorizaci, když se jim až do dosažení řádného důchodového věku nezvyšuje procentní výměra důchodu, ale pouze základní výměra důchodu.

Výhodnější výpočet předčasného důchodu v roce 2025

V případě, že zvolíte odchod do předčasného důchodu v roce 2025, tak budete mít vyšší částku předčasného důchodu než při odchodu do předčasného důchodu v září 2024. Pozdějším odchodem do předčasného důchodu snížíte krácení za předčasnost, samotná výpočtová formule starobních důchodů v roce 2025 je výhodnější než v roce 2024. Vše platí samozřejmě za podmínky, že začátkem příštího roku budete splňovat podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pokud dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let nesplňujete a musíte z různých důvodů odejít do předčasného důchodu, potom budete muset volit odchod již v září, a to za podmínky, že máte dobu pojištění alespoň 35 let.

Předčasný důchod by byl nízký

Žadatelé o předčasný důchod, kteří odejdou do předčasného důchodu ještě v září a budou přitom splňovat dobu pojištění pouze v rozsahu 35 let, by měli počítat s nízkým státním důchodem. Každý rok pojištění totiž ovlivňuje měsíční výši státního důchodu více, než se na první pohled zdá a je značný rozdíl, zdali byla získána doba pojištění v rozsahu 35 let nebo např. 45 let.

Petr Gola