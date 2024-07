Čeká nás další pokles trhů?

Na zámořských i předních evropských trzích máme za sebou dva týdny poklesů. Tak špatnou situaci jsme již dlouho nezažili. Investoři si zvykli na to, že prakticky od listopadu 2023 trhy rostly. Nejjednodušší strategií bylo nakoupit nějakou akcii ze skupiny Magnificent 7 a úspěch byl zaručen. To nyní neplatí. Investoři se rozhodli vybírat zisky i z těchto úspěšných společností.

Nad trhy se stahují mračna

Důvodů, proč nyní opustit trhy, je hned několik. Investoři si kladou otázky, zda tolik očekávané snížení úrokových sazeb na americkém dolaru nakonec nepřinese změnu paradigmatu investování. To, co fungovalo dosud, již fungovat nebude. Měnová politika je důležitým faktorem pro růst nebo pokles trhů. Změna cyklu měnové politiky donutí přední fondy změnit strategii.

Tento pohyb můžeme již nyní pozorovat na trhu. Investoři se odklánějí od velkých, drahých a známých společností a hledají mezi menšími americkými společnostmi. To můžeme pozorovat růstem indexu Russell 2000, který sdružuje 2000 menších burzovních kapitalizací indexu Russell 3000. V tomto indexu můžeme najít spoustu podhodnocených společností z hlediska fundamentů. Následně se jedná o společnosti, kterým snížení úrokových sazeb prospěje. Klesne jim náklad na obsluhu dluhu a navíc si budou moci půjčit více peněz do svého rozvoje.

Politické nejistoty

Sektorová změna není jediný důvod výprodejů. Právě probíhající výsledková sezóna v USA ukazuje, že mnoho investorů si klade otázky, zda umělá inteligence není spekulativní bublina. Velkým zdrojem nejistoty je i politické dění. V Evropě, Francie pořád nemá premiéra. Na jméno si bude muset počkat minimálně do konce Olympijských her. To nic nemění na tom, že francouzský státní dluh bude nebezpečné téma pro burzovní trhy.

Stejně tak není čitelná situace v USA. Po neúspěšném atentátu na Donalda Trumpa to vypadalo, že o vítězi je rozhodnuto. Odstoupení Joe Bidena dalo šanci ucházet se o nominaci v boji o křeslo v Bílém domě Kamale Harrisové. Situace se tak komplikuje. Do toho nesmíme zapomenout na velké riziko na Blízkém východě. Je tedy pochopitelné, že investoři jsou dnes více než ostražití.

Matěj Široký