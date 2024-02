Poradna: Jsem invalidní důchodce, jaké budu platit daně ze zkráceného úvazku

Přiznáním invalidního důchodu nejste osvobozen od daňových plateb. Z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku budete platit stejné daně jako ostatní zaměstnanci. Jediným mírným zvýhodněním je nárok na slevu na invaliditu prvního stupně ve výši 210 Kč, bohužel sleva na invaliditu se dlouhodobě nezvyšovala. V případě, že byste měl hrubou mzdu nebo hrubou odměnu nižší než minimální mzdu (18900 Kč), potom by se neprováděl dopočet do minima při výpočtu zdravotního pojištění.

Daňové odvody z hrubé mzdy

Z hrubé mzdy Vám tak bude sraženo zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy), nemocenské pojištění (0,6 % z hrubé mzdy), sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy) a daň z příjmu (15 % z hrubé mzdy, přičemž výslednou daň z příjmu sníží sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč a právě sleva na invaliditu ve výši 210 Kč).

Jak vysoká bude čistá mzda?

V případě, že by Vaše hrubá mzda činila přesně 20000 Kč, potom byste na účet obdržel 17460 Kč, přičemž nejnižší daňovou platbou by bylo nemocenské pojištění (120 Kč) a daň z příjmu (220 Kč), naopak nejvyššími daňovými platbami by bylo zdravotní pojištění (900 Kč) a sociální pojištění (1300 Kč). V případě, že byste uplatňoval daňové zvýhodnění na dítě (děti), potom byste na dani z příjmu nic nezaplatil a ještě obdržel od státu daňový bonus.

Mzda invalidní důchod nezvýší

S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je pro Vás příznivé, že budete mít příjem, ze kterého je odváděno sociální pojištění. Měsíční částku invalidního důchodu si však z důvodu zaměstnání nezvýšíte. Ke zvýšení měsíčního invalidního důchodu dochází pouze z důvodu pravidelné každoroční valorizace nebo zvýšení stupně invalidity.

Petr Gola