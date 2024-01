Česká ekonomika v recesi: návrat k růstu nejistý

Obecně se očekávalo, že česká ekonomika nebude zářit v roce 2023. Český statistický úřad zveřejnil první odhad hrubého domácího produktu za celý rok 2023. Česká ekonomika klesla o 0,4 %. Čeští komentátoři a analytici toto číslo vítali a považují, že česká ekonomika má nejhorší za sebou. To však nemusí být zdaleka pravda.

Hlavní důvod optimismu

Důvodem, proč má česká ekonomika nejhorší za sebou podle odborníků, je nižší meziroční pokles HDP v posledním ročním kvartálu. Podle Českého statistického úřadu byl pokles už jen pouze 0,2 %. Většina odborníků se taktéž shoduje v tom, že pokles HDP přichází na vrub nižší spotřebě lidí. Jinak řečeno, lidé šetří. Právě menší pokles v posledním čtvrtletí byl způsoben větším utracením během Vánoc.

To je dozajista správná úvaha. Reakce lidí však může být opačná, než očekávají odborníci. Po Vánocích budou zase všichni šetřit. A to zejména ti, jejichž mzdy nerostly anebo živnostníci, kterým citelně stouply odvody na sociální pojištění. Český spotřebitel bude i nadále velmi opatrný, a to hlavně v první polovině roku 2024.

Návrat k trvalejšímu růstu vede přes Německo

Ani makroekonomický pohled není radostný. Naše ekonomika je provázaná s Německem. Podle údajů jejich statistického úřadu německá ekonomika klesla ve čtvrtém čtvrtletí 2023 o 0,3 %. Německá ekonomika hlavu nezvedá, naopak se teprve dostává do problémů. Pozitivní vliv neměli ani Vánoce v Německu. Je tedy odvážné predikovat dobrý vývoj české ekonomiky bez toho, aby Německo vyřešilo své problémy. Problém drahých energií vyžaduje dlouhodobé řešení a bude trápit německou ekonomiku i v nejbližších měsících.

Ani Česká národní banka nemůže naši ekonomiku podpořit snížením sazeb, protože tento krok automaticky oslabí českou korunu. A to zhorší úvěrové podmínky a splátky pro české firmy, které se zadlužily v eurech, protože to bylo výhodnější než vysoký úrok v českých korunách. Situace české ekonomiky tak zůstává vážná. Osobně nebudu překvapen, když česká ekonomika bude stagnovat v roce 2024.

Matěj Široký