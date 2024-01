Poradna: Výpověď v předdůchodovém věku

18. ledna 2024 štítek Poradna čtení na 2 minuty

Andrea: Do normálního důchodu mohu odejít v dubnu 2027. Koncem loňského roku jsem dostala od zaměstnavatele výpověď. Teď nevím, co mám dělat. Mám jít do důchodu? Mám být na úřadu práce? Co je pro mě nejvýhodnější?