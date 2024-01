Poradna: Práce na zkrácený úvazek a podpora v nezaměstnanosti

Pracovní poměr může být vždy ukončen pouze v souladu se zákoníkem práce. Pokud Vám zaměstnavatel dal výpověď pro nadbytečnost dle § 52, písmene c) zákoníku práce, potom Vám běží klasická dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Jestliže jste obdržela výpověď nyní v lednu, tak Vám pracovní poměr poběží až do konce března. Z důvodu práce na zkrácený úvazek nedochází ke zkrácení výpovědní lhůty.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pro možnost pobírání podpory v nezaměstnanosti je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Vzhledem k tomu, že jste v posledních třech letech pracovala, tak máte na podporu v nezaměstnanosti nárok.

Částka podpory v nezaměstnanosti

V prvních dvou měsících náleží podpora v nezaměstnanosti ve výši 65 % předchozího rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících potom ve výši 50 % předchozího rozhodného příjmu a následující měsíce ve výši 45 % předchozího rozhodného příjmu. Doba nároku na podporu v nezaměstnanosti činí 5 měsíců, 8 měsíců nebo 11 měsíců v závislosti na věku žadatele o podporu v nezaměstnanosti. V dotazu neuvádíte Váš důchodový věk. Pokud však máte důchodový věk nižší než 50 let, tak máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců, občané ve věku 50 let až 55 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti nejdéle 8 měsíců a lidé nad 55 let již mohou podporu v nezaměstnanosti dostávat na účet 11 měsíců.

Žádný speciální výpočet u zkráceného úvazku

Z důvodu předchozí práce na zkrácený úvazek tedy nedochází k nějakému méně výhodnému výpočtu podpory v nezaměstnanosti. Výpočtová formule je vždy stejná. Z důvodu práce na zkrácený úvazek jste však měla nižší hrubou mzdu, než kdybyste pracovala na plný úvazek a z tohoto titulu budete mít nižší i podporu v nezaměstnanosti.

Petr Gola