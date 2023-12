Poradna: Předčasný důchod bez výplaty začátkem roku 2024

Rostislav: V prvním lednovém týdnu chci sepsat žádost o předčasný důchod bez výplaty. Budu moci pracovat ještě po celý rok 2024? Do řádného starobního důchodu mohu odejít v červnu 2025. Do předčasného důchodu bych chtěl odejít začátkem roku 2025.

Začátkem ledna si můžete požádat o předčasný důchod bez výplaty a následně pracovat až do začátku roku 2025. Předčasný důchod by se Vám uvolnil a začal byste ho pobírat na účet až po ukončení výdělečné činnosti. Uvolněný předčasný důchod by se z důvodu výkonu výdělečné činnosti, ze které bylo odváděno sociální pojištění, upravil. To znamená, že by se snížilo krácení za předčasnost a zvýšila doba pojištění ovlivňující výši důchodu.

Důvody předčasného důchodu bez výplaty v letech 2022 a 2023

V praxi si občané o předčasný důchod bez výplaty žádají v případě, že k datu přiznání předčasného důchodu bez výplaty budou mít výhodnější výpočet důchodu než až v době, kdy skutečně do důchodu odejdou. Tomu tak v roce 2023 a v roce 2022 v hodně případech bylo. Situace v roce 2024 a 2025 je však odlišná. Pro volbu předčasného důchodu bez výplaty je tedy dobré mít jednoznačné argumenty.

Horší podmínky pro předčasné důchody od října 2023

Od října 2023 se zpřísnily podmínky pro předčasné důchody, proto si hodně zájemců o předčasný důchod žádalo o předčasný důchod bez výplaty ještě před účinností legislativních změn, obdobná situace byla koncem roku 2022, kdy přiznání předčasného důchodu bez výplaty zaručilo dvě mimořádné valorizace z roku 2022.

Jak se bude vypočítávat důchod v roce 2025?

Výpočtová formule starobního důchodu v roce 2025 není v tuto chvíli známá, takže jednoznačné porovnání s výpočtovou formulí důchodu v roce 2024 nelze aktuálně provést.

Vyšší rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem než v minulosti

Po zpřísnění podmínek pro předčasné důchody od října 2023 je vyšší rozdíl mezi případným řádným starobním důchodem a předčasným důchodem než v minulosti, neboť je vyšší krácení u předčasného důchodu a u předčasných důchodů je omezena valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Odchod do předčasného důchodu je tedy vhodné si pečlivě rozmyslet.

Petr Gola