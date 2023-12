Poradna: Na jakou valorizaci mají nárok předčasní důchodci?

František: V září jsem odešel do předčasného důchodu. Zajímalo by mě, jak to budu mít se zvyšováním důchodu v příštích letech. Předčasné důchody mají být nějak omezeny, tak mi to prosím vysvětlete.

Vzhledem k tomu, že Vám byl přiznán předčasný důchod s výplatou ještě v září, tedy před legislativními změnami v účinnosti od října, tak se Vám v následujících letech bude předčasný důchod valorizovat stejným způsobem jako občanům, kteří odešli do řádného starobního důchodu. Zákonné změny dotýkající se valorizace předčasných důchodů totiž platí až pro předčasné důchody přiznané od října letošního roku. Vás se zpřísnění podmínek pro každoroční zvyšování předčasného důchodu netýká.

Od ledna se Vám zvýší důchod o 360 Kč

Všechny státem vyplácené důchody se od lednové splátky valorizují. Ke zvýšení měsíční částky důchodu dojde automaticky, není potřeba si nikde žádat nebo vyplňovat nějaký formulář. Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu se pro rok 2024 zvyšuje z 4040 Kč na 4400 Kč. Procentní výměra důchodu zůstává beze změny. Všechny státem vyplácené důchody se tedy zvýší o stejnou částku, a sice o 360 Kč. Váš měsíční důchod v roce 2024 bude tedy taky vyšší o 360 Kč než Váš starobní důchod v roce 2023.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Omezení pro předčasné důchodce

Na doplnění uvádím, že u předčasných důchodů přiznaných od října 2023 bude až do dosažení řádného důchodového věku omezena valorizace. To znamená, že se bude měsíční částka předčasného důchodu zvyšovat pouze o částku, o kterou se zvýší základní výměra důchodu. Do dosažení řádného důchodového věku nebudou mít předčasní důchodci nárok na zvýšení procentní výměry důchodu z důvodu valorizace. V praxi to znamená, že i předčasným důchodcům, kteří odešli do předčasného důchodu v období říjen až prosinec 2023 se v lednu 2024 zvýší základní výměra důchodu o 360 Kč. Z důvodu aktuální valorizace tedy nebudou finančně znevýhodněni ani předčasní důchodci, kterým byl předčasný důchod přiznán od října do konce roku 2023, neboť se procentní výměra důchodu nezvyšují žádným příjemcům státního důchodu.

Petr Gola