Poradna: Evidence na úřadu práce po skončení rodičovského příspěvku

Nárok na peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) mají maminky, které získaly dobu pojištění v rozsahu alespoň 270 dní v posledních dvou letech a současně splňují podmínku účasti na nemocenském pojištění v den nástupu na mateřskou nebo nastupují na mateřskou v ochranné 180denní lhůtě po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. V případě, že tyto dvě podmínky splňujete, potom budete mít nárok na mateřskou, i když Vám skončila smlouva na dobu určitou.

Platba zdravotního pojištění státem

Během doby pobírání mateřské a rodičovského příspěvku bude za vás zdravotní pojištění platit stát, budete tzv. státním pojištěncem. Pro zařazení do správné kategorie v registru pojištěnců je nutné zdravotní pojišťovně tuto skutečnost oznámit, tzv. splnit si oznamovací povinnost. Během čerpání mateřské a rodičovské si tedy nebudete sama zdravotní pojištění platit.

Výhody evidence na úřadu práce

Jakmile Vám skončí nárok na rodičovský příspěvek, tak je samozřejmě nejlepší rovnou nastoupit do nového zaměstnání. Tato varianta by pro Vás byla finančně pochopitelně nejvýhodnější. V případě, že by se Vám nové zaměstnání nepodařilo najít, tak je vhodné se registrovat na úřadu práce. Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát a v zákonném rozsahu se evidence na úřadu práce započítává do doby pojištění pro důchodové účely. Současně byste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti, jestliže byste se registrovala na úřadu práce přímo po skončení nároku na rodičovský příspěvek. Podpora v nezaměstnanosti by sice byla v nízké výši, ale přesto se z výše uvedených důvodů registrace na úřadu práce po skončení nároku na rodičovský příspěvek vyplatí.

Petr Gola