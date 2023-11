Poradna: Získaná doba pojištění v předdůchodu a výše důchodu

Josef: Začal jsem pobírat předdůchod. Chtěl jsem se zeptat, zdali mohu zůstat v evidenci na úřadu práce? Jak se mi evidence na úřadu práce hodnotí pro důchod? Jaký bude rozdíl při získání doby pojištění v rozsahu 44 let nebo 45 let?

Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně po dobu tří let, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Evidence na úřadu práce nad limit se již jako náhradní doba pojištění nezapočítává. Hodnocení evidence na ÚP pro důchodové účely tedy závisí na Vašem celém průběhu pojištění, neboť se započítává pouze do výše uvedeného limitu.

Předdůchod a evidence na úřadu práce

V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, takže souběh předdůchodu a evidence na úřadu práce je možný. Při splnění zákonných podmínek náleží i podpora v nezaměstnanosti. Doba pobírání předdůchodu se pro budoucí výpočet starobního důchodu nehodnotí jako náhradní doba pojištění, proto je do výše uvedeného zápočtu evidence na úřadu práce přínosná.

Každý rok pojištění hraje roli

Měsíční částku starobního důchodu získaná doba pojištění ovlivňuje velmi významně. Při získání doby pojištění v rozsahu 45 let bude měsíční důchod vyšší než při získání doby pojištění v rozsahu 44 let. V dotazu však neuvádíte Vaše rozhodné příjmy, proto Vám nejsem schopen provést propočet dle Vašich údajů. Uvedu však názorný praktický příklad s vybraným příjmem, aby to bylo názorně vidět.

Praktický příklad

Pan XY má osobní vyměřovací základ 40000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 44 let, při odchodu do starobního důchodu v roce 2024 bude panu XY přiznán řádný starobní důchod ve výši 20714 Kč. Kdyby pan XY získal dobu pojištění v rozsahu 45 let, potom by měl při osobním vyměřovacím základu 40000 Kč přiznán řádný starobní důchod 21084 Kč.

Petr Gola