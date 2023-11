Poradna: Snížení krácení u předčasného důchodu kvůli náročné práci

Anna: Celý život jsem měla velmi náročnou práci na směny a přitom jsem se dlouhodobě starala o závislou maminku. Pracovat až do důchodového věku pravděpodobně nezvládnu a uvažuji o odchodu do předčasného důchodu za necelé dva roky. Existuje nějaká možnost, jak mít snížené krácení u předčasného důchodu?

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.

Vyšší krácení za předčasnost od října

Od října letošního roku se navíc zvýšilo krácení za předčasnost. Za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti činí krácení výpočtového základu 1,5 %. Krácení u předčasného důchodu je vždy stejné, nezohledňuje se individuální průběh pojištění žadatele o předčasný důchod. I když jste tedy současně měla náročnou práci a k tomu pečovala o závislou maminku, tak budete mít při případném odchodu do předčasného důchodu stejné krácení jako ostatní žadatelé o předčasný důchod.

Správné zvolení termínu odchodu do předčasného důchodu

Vzhledem k tomu, že se krácení u předčasného důchodu provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. Při odchodu do předčasného důchodu v nejdřívějším možném termínu, tj. tři roky před dosažením řádného důchodového věku, se provede krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při odchodu do předčasného důchodu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku se provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Případný odchod do předčasného důchodu je vhodné dobře naplánovat.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu

Omezení valorizace

Na doplnění uvádím, že při přiznání předčasného důchodu je omezena valorizace, a to až do dosažení řádného důchodového věku. Zvyšuje se pouze základní výměra důchodu, zatímco procentní výměra důchodu se nezvyšuje. Z tohoto důvodu se následně finanční rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem ještě zvýší.

Petr Gola