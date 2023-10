Poradna: Dřívější vyčerpání rodičovského příspěvku a zdravotní pojištění

10. října 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Veronika: U zaměstnavatele čerpám rodičovskou dovolenou do tří let věku dcery, ale rodičovský příspěvek chci vybrat co nejrychleji. Budu si muset potom platit zdravotní pojištění, když nebudu již pobírat rodičovský příspěvek?