Poradna: Odchod do předčasného důchodu v září a podnikání

Filip: Ještě nyní v září odejdu do předčasného důchodu s výplatou. V zaměstnání jsem domluvený. Vím, že v předčasném důchodu je omezená možnost podnikání. Kolik si budu moci vydělat jako předčasný důchodce podnikáním za říjen až prosinec?

Při pobírání předčasného důchodu na účet není možné mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku je možné mít již libovolně vysoký příjem. Abyste mohl současně pobírat předčasný důchod a zisk z podnikání, tak budete muset mít hrubý zisk do limitu.

Pozor na poměrný limit

Podnikání v důchodu se pro účely placení sociálního pojištění považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se při vedení daňové evidence nebo uplatnění ročního výdajového paušálu neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2023 je limitem hrubý zisk (příjem ponížený o související výdaje) do 96777 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti v předčasném důchodu po měsíce říjen až prosinec musí být hrubý zisk do 24192 Kč, aby bylo možné současně pobírat předčasný důchod a zisk z podnikání.

Daňové povinnosti

Na doplnění uvádím, že i při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku 2023 budete muset za rok 2023 vyplnit daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ. Přehled pro OSSZ budete muset vyplnit a odevzdat, i když budete mít hrubý zisk do limitu a nebudete sociální pojištění vůbec platit.

Petr Gola