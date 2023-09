Poradna: Dosažení věku 60 let v prosinci

Hana: Trochu jsem se v tom schvalování těch důchodových změnách ztratila. Věku 60 let dosáhnu začátkem prosince, budu moci odejít do předčasného důchodu nebo ne, děkuji?

Vzhledem k formulaci Vašeho dotazu předpokládám, že jste nevychovala tři a více dětí, takže Váš řádný důchodový věk je vyšší než 63 let. V takovém případě nemůžete v prosinci, kdy dosáhnete 60 let, odejít do předčasného důchodu.

Účinnost důchodových změn je nakonec od 1. 10. 2023, přičemž jednou ze zákonných změn je možnost odchodu do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Během legislativního procesu došlo k posunují účinnosti zákona o měsíc, pro Vás již však budou platit nové zákonné podmínky.

Váš řádný důchodový věk

V případě, že jste nevychovala žádné dítě nebo jste vychovala jedno dítě, potom je Váš řádný důchodový věk 64 let a 8 měsíců. V případě, že jste vychovala dvě děti, tak je Váš řádný důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Pokud jste vychovala tři nebo čtyři děti, tak je Váš řádný důchodový věk 62 let a 2 měsíce a jestliže jste vychovala pět a více dětí, tak je Váš řádný důchodový věk 60 let a 8 měsíců. Při výchově tří a více dětí byste tedy již nyní (před účinností legislativních změn) mohla do předčasného důchodu odejít.

Vyšší krácení a omezení valorizace

Pokud je Váš řádný důchodový věk vyšší než 63 let, což předpokládám, tak budete moci do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a budou pro Vás již platit přísnější výpočtové podmínky (tj. vyšší krácení za předčasnost) a omezení valorizace až do dosažení řádného důchodového věku.

Petr Gola