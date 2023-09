Poradna: Předčasný důchod v září a valorizace

Václav: Původně jsem chtěl pracovat až do důchodu, ale nakonec jsem si to rozmyslel a nechám si do konce září přiznat předčasný důchod. Mám nárok na červnovou mimořádnou valorizaci a zvýší se i mně od ledna důchod o 360 Kč?

Do účinnosti legislativních změn, tedy do konce září, se při výpočtu předčasného důchodu postupuje dle stávající legislativy a při výpočtu Vám bude tedy zohledněna i červnová mimořádná valorizace důchodu, kdy se procentní výměra důchodu zvýšila o 2,3 % a 400 Kč. Přiznaná měsíční částka předčasného důchodu bude tuto měsíční částka zohledňovat.

Lednová valorizace

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou a procentní výše důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. V lednu by se dle posledních údajů měla zvýšit pouze základní výměra důchodu o 360 Kč a procentní výměra důchodu by se nezvyšovala. V korunovém vyjádření by si měli polepšit všichni příjemci státního důchodu stejně. Při odchodu do předčasného důchodu v září budete mít tedy samozřejmě nárok i na lednovou valorizaci.

Petr Gola