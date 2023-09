Poradna: Podnikání v důchodu a paušální daň

Plnit si daňové povinnosti formou účasti na paušální dani mohou samozřejmě i podnikající starobní důchodci, ale ve většině případů je to nevýhodné a při nízkém zisku se vyplatí uplatnění výdajového paušálu nebo vedení daňové evidence.

Důvodem je skutečnost, že v paušální dani je zahrnuta minimální měsíční platba na zdravotním pojištění a 1,15násobek minimální platby na sociálním pojištění. Při uplatnění výdajového paušálu nebo vedení daňové evidence se přitom zdravotní pojištění i sociální pojištění vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu.

Výdajový paušál a roční příjem 500 000 Kč

V případě, že byste uplatňoval výdaje 60% paušálem (ostatní živnost), tak byste měl hrubý zisk 200000 Kč při ročním příjmu 500000 Kč.

Roční zdravotní pojištění by činilo 13500 Kč (200000 Kč × 50 % × 13,5 %), sociální pojištění 29200 Kč (200000 Kč × 50 % × 29,2 %) a daň z příjmu by se vůbec neplatila, neboť sleva na poplatníka (30840 Kč) by snížila vypočtenou daň z příjmu do nuly. Souhrnné roční daňové platby by činily pouze 42700 Kč (13500 Kč + 29200 Kč). Při zjednodušeném měsíčním přepočtu tedy 3558 Kč (42700 Kč: 12 měsíců).

V roce 2023 činí měsíční částka paušální daně (v základním prvním pásmu) 6208 Kč měsíčně. Při výše uvedeném hrubém zisku je uplatnění výdajového paušálu jednoznačně lepší volbou než paušální daň.

Petr Gola