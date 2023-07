Poradna: Odchod do důchodu během prázdnin

Jestliže jste narozen v roce 1962, tak je Váš řádný důchodový věk 64 let a 6 měsíců. Do předčasného důchodu s výplatou nebo bez výplaty jste mohl odejít nejdříve v 60 letech. Během nynějších letních prázdnin si tedy můžete zažádat a nechat si do konce srpna přiznat předčasný důchod s výplatou nebo bez výplaty ještě dle aktuálně platných podmínek. Nutné je přiznání před účinnosti připravovaných legislativních změn, tedy do konce prázdnin. Účinnost změn je plánovaná od září, záleží však na legislativním procesu, který ještě není u konce.

Jak postupovat, jestliže chcete pracovat?

Pokud chcete ještě pracovat, potom pro Vás přichází do úvahy přiznání předčasného důchodu bez výplaty. Tímto krokem byste si zajistil aktuálně platnou výpočtovou formuli důchodu a aktuálně platné legislativní podmínky a následnou výdělečnou činností, ze které by bylo odváděno sociální pojištění, byste si snižoval krácení za předčasnost a zvyšoval dobu pojištění.

Porovnání výpočtu v dalších letech

Jednoznačné finanční porovnání tohoto kroku oproti výpočtové formuli v roce 2027, kdy dosáhnete řádného důchodového věku, však nelze v tuto chvíli provést. V současné době totiž nejsou známé ani potřebné parametry pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 (budou k dispozici pravděpodobně v září), nicméně aktuálně platné podmínky jsou příznivé (v roce 2022 byly ještě příznivější). Pokud byste však nechtěl pracovat až do dosažení řádného důchodového věku a v příštích letech třeba odejít do předčasného důchodu, potom je uvedený postup vhodným řešením.

Petr Gola