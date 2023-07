Poradna: IOLDP a doba pojištění

8. července 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Blanka: Narodila jsem se v roce 1957 a už jsem měla být v důchodu, ale nemám prý dostatečnou dobu pojištění. V informativním listu mám uvedeno, že celkový počet evidovaných dob mám přes 41 let a celkový počet neevidovaných let mám přes 7 let. Mám nyní zdravotní problémy a nebudu moci pracovat. Kdy budu mít nárok na důchod?