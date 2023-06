Poradna: Předčasný důchod s odloženou výplatou

30. června 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Vzhledem k tomu, že detailně neznám Váš průběh pojištění, tak Vám bohužel nejsem schopen říci, kdy přesně ukončíte další rok pojištění.

Očekávané zpřísnění předčasných důchodů

Nicméně je pro Vás důležité si požádat o předčasný důchod bez výplaty ještě za stávajících podmínek, než dojde k plánovanému zhoršení legislativních podmínek pro předčasné důchody (s výplatou i bez výplaty). Očekávaná účinnost změn je od září 2023, může být však i později v závislosti na průběhu legislativního procesu. Po účinnosti legislativních změn by měly být předčasné důchody více krácené, do předčasného důchodu bude možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a omezí se valorizace až do dosažení řádného důchodového věku.

Vyšší uvolněný důchod

Předčasný důchod bez výplaty se Vám po jeho uvolnění přepočítá. Vliv na přepočítání má však pouze období, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění. Předčasný důchodce bez výplaty může být v evidenci na úřadu práce a pobírat i podporu v nezaměstnanosti, ale období evidence na úřadu práce již není důvodem pro přepočítání důchodu. V případě, že budete během předčasného důchodu pracovat a ze mzdy odvádět sociální pojištění, tak si výdělečnou činností budete "smazávat" krácení za předčasnost a budete si zvyšovat dobu pojištění ovlivňující výši důchodu.

Petr Gola