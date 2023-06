Poradna: Kdy žádat o důchod, jaké mám možnosti?

Vzhledem k tomu, že v srpnu 2025 dosáhnete řádného důchodového věku, tak nyní můžete již odejít do předčasného důchodu.

Předčasný důchod s výplatou

V případě, že byste odešla do předčasného důchodu s výplatou, tak byste nemohla mít během pobírání předčasného důchodu až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Předčasní důchodci nemohou až do dosažení řádného důchodového věku pracovat na pracovní smlouvu, a to ani na zkrácený úvazek. Možností je pouze přivýdělek na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu.

Když chcete stále pracovat

V dotazu však uvádíte, že chcete nadále pracovat. Předpokládám, že na klasickou pracovní smlouvu. Potom máte dvě možnosti: požádat si o předčasný důchod bez výplaty do účinnosti plánovaných legislativních změn nebo si požádat o starobní důchod až při dosažení řádného důchodového věku.

Chystané změny

Plánované legislativní změny, které mají snížit atraktivitu u předčasných důchodů, mají být v účinnosti od září (možná však později, záleží na průběhu legislativního procesu). Tyto změny by se dotkly i předčasných důchodů bez výplaty od data účinnosti, tj. i omezení valorizace až do dosažení řádného důchodového věku.

Žádost o předčasný důchod bez výplaty

V případě, že si požádáte o předčasný důchod bez výplaty do účinnosti případných legislativních změn a nadále budete pracovat, tak si výdělečnou činností smažete krácení za předčasnost a zvýšíte dobu pojištění. Pokud byste pracovala a z příjmu odváděla sociální pojištění až do dosažení řádného důchodového věku, potom byste na tom zjednodušeně řečeno byla jako byste odešla do řádného starobního důchodu. Výpočet uvolněného důchodu by však byl proveden dle výpočtové formule roku 2023, tj. byla by zohledněna i mimořádná valorizace z června letošního roku.

Výpočet důchodu v příštích letech

Jaká bude výpočtová formule důchodu v roce 2025, to nelze nyní jednoznačně říci. I pro výpočet důchodu v roce 2024 nejsou v tuto chvíli k dispozici všechny potřebné parametry. Jednoznačné finanční porovnání tedy nelze provést.

Petr Gola