Poradna: Důchodové rozhodování během prázdnin

Adéla: V červenci mi bude 60 let a rozhodla jsem se z osobních a rodinných důvodů odejít do předčasného důchodu za stávajících podmínek. Pracovní poměr jsem ukončila dohodou. Budu moci případně vzít svoji žádost zpět? Šlo by případně pobírat i podporu v nezaměstnanosti? Je moje rozhodnutí správné?

Skutečně lze vzít žádost o důchod zpět do 30 dní od obdržení rozhodnutí a následně si případně v nově vybraném a lépe vyhovujícím termínu podat novou žádost o důchod. V takovém případě se totiž na původně podanou žádost pohlíží jako by nebyla vůbec podána.

Nelze současně pobírat důchod a podporu

Dle zákona o důchodovém pojištění není možné současně pobírat předčasný důchod a podporu v nezaměstnanosti.

Přísnější podmínky pro předčasné důchody

Pokud však skutečně chcete odejít do předčasného důchodu, tak je Vaše úvaha výběru termínu ještě před účinností navrhovaných legislativních změn správná. Od účinnosti legislativních změn (pravděpodobně od září, možná později, vše v závislosti na průběhu legislativního procesu) by mělo být vyšší krácení za předčasnost, omezení valorizace předčasných důchodů do dosažení řádného důchodového věku a do předčasného důchodu by mělo být možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Petr Gola