Poradna: Důchodové rozhodování a předdůchod

Marcela: Důchodový věk mám 64 let a 8 měsíců. Nyní uvažuji o předčasném důchodu bez výplaty. Kdy si o něj mohu požádat? Mohu během této doby pobírat podporu v nezaměstnanosti? Lze čerpat i předdůchod?

30. května 2023

O starobní důchod, s výplatou nebo bez výplaty, je možné požádat nejdříve 4 měsíce dopředu.

Předčasný důchod bez výplaty a podpora v nezaměstnanosti

Pobírat podporu v nezaměstnanosti během období předčasného důchodu bez výplaty můžete. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti Vám však již nezvýší dobu pojištění. V případě, že by byl předčasný důchod vyšší než podpora v nezaměstnanosti, potom by stálo za zvážení, zdali není výhodnější již pobírat předčasný důchod na účet. Lidé starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 11 měsíců.

Předdůchod nevyplácí stát

Předdůchod lze pobírat během předčasného důchodu bez výplaty i během předčasného důchodu s výplatou. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Nicméně samotná doba pobírání předdůchodu se do doby pojištění pro důchodové účely nezapočítává. Pro využití všech legislativních výhod předdůchodu je nutné, aby se předdůchod pobíral minimálně dva roky a měsíční částka předdůchodu činila alespoň 30 % průměrné mzdy.

Petr Gola